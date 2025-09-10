12 SEPFRIDAY2025 1:03:50 PM
Nari

कभी दोस्ती कभी दुश्मन !  अब ट्रंप को फिर आई अपने Friend पीएम मोदी की याद, वायरल हो रहा ये नया पोस्ट

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Sep, 2025 08:37 AM
कभी दोस्ती कभी दुश्मन !  अब ट्रंप को फिर आई अपने Friend पीएम मोदी की याद, वायरल हो रहा ये नया पोस्ट

नारी डेस्क:  तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उनके प्रशासन ने भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है। ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपना "बहुत अच्छा दोस्त" बताया और कहा कि वह "आने वाले हफ्तों में" उनसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। अब पीएम मोदी ने भी इसका जवाब दिया।

PunjabKesari
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा- "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।"

PunjabKesari

इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ट्रंप ने कहा- "मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त रहूंगा" और उन्हें "महान प्रधानमंत्री" कहा। ट्रंप ने कहा- "भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं। चिंता की कोई बात नहीं है।" उनकी टिप्पणी के कुछ घंटों बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की सराहना करते हैं और उनका पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा- "राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और उनका पूरा सम्मान करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।"

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it