कभी दोस्ती कभी दुश्मन !  अब ट्रंप को फिर आई अपने Friend पीएम मोदी की याद, वायरल हो रहा ये नया पोस्ट

नारी डेस्क: तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उनके प्रशासन ने भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है। ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपना "बहुत अच्छा दोस्त" बताया और कहा कि वह "आने वाले हफ्तों में" उनसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। अब पीएम मोदी ने भी इसका जवाब दिया।



ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा- "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।"

इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ट्रंप ने कहा- "मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त रहूंगा" और उन्हें "महान प्रधानमंत्री" कहा। ट्रंप ने कहा- "भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं। चिंता की कोई बात नहीं है।" उनकी टिप्पणी के कुछ घंटों बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की सराहना करते हैं और उनका पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा- "राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और उनका पूरा सम्मान करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।"