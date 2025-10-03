03 OCTFRIDAY2025 8:49:46 PM
टिफिन में इस खास तरीके से पैक करें खाना, घंटेभर रहेगा गरम और स्वादिष्ट

  • Updated: 03 Oct, 2025 06:03 PM
टिफिन में इस खास तरीके से पैक करें खाना, घंटेभर रहेगा गरम और स्वादिष्ट

नारी डेस्क : गर्म और स्वादिष्ट खाना हर किसी को पसंद है, लेकिन आजकल की तेज-तर्रार जिंदगी में इसे बनाए रखना मुश्किल हो गया है।ऑफिस या कॉलेज जाने वाले लोग अक्सर दिनभर व्यस्त रहते हैं और जब आखिरकार टिफिन खोलते हैं, तो खाना ठंडा हो चुका होता है। ठंडा खाना न सिर्फ स्वाद में फीका लगता है, बल्कि खाने का मज़ा भी बहुत कम कर देता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि कैसे हम अपने टिफिन के खाने को लंबे समय तक गरम और ताजा रख सकते हैं।

स्मार्ट पैकिंग के तरीके

टिफिन पूरा भरें: खाने के साथ बहुत कम हवा रहे, ताकि गर्मी बाहर न जाए।

गर्म और ठंडी चीजें अलग रखें: चावल, सब्जी आदि को एक साथ रखें, और दही, सलाद या चटनी अलग डिब्बे में पैक करें।

रोटियों को लपेटें: रोटियों को मुलायम कपड़े या पन्नी में लपेटकर रखें, ताकि वे न तो ठंडी हों और न गीली।

इंसुलेशन बढ़ाने के देसी नुस्खे

टिफिन को मोटे सूती कपड़े में लपेटें।

थर्मल लंच बैग का इस्तेमाल करें।

पुराने स्वेटर या शॉल का उपयोग भी खाने की गर्मी बनाए रखने में मदद करता है।

पुराने देसी तरीके भी आजमाएं

कैसरोल में रखना: खाना सीधे कैसरोल में पैक करें, यह घंटों तक गर्म रहता है।

गर्म पानी की बोतल: लंच बैग के पास छोटी गर्म पानी की बोतल रखें, इससे भी खाने की गर्मी बनी रहती है।

टिफिन पैक करते समय इन गलतियों से बचें

गर्म और ठंडी चीजें एक साथ न रखें।

बार-बार टिफिन खोलने से बचें।

प्लास्टिक कंटेनर में गर्म खाना न रखें, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

सिल्वर फॉयल लंबे समय तक गर्मी नहीं बनाए रख सकता।

घर से निकलने से 15 मिनट पहले खाना टिफिन में भरें, इससे 4–5 घंटे तक गर्म बना रहेगा।

इन आसान टिप्स को अपनाकर आप अपना खाना न सिर्फ लंबे समय तक गर्म रख सकते हैं, बल्कि स्वादिष्ट और ताज़ा भी पाएंगे।

Got it