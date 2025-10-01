01 OCTWEDNESDAY2025 9:25:43 PM
नीम करोली बाबा के कारण इस एक्ट्रेस की बदल गई पूरी जिंदगी, बोले- "वो मेरे दादा जी..."

  • Updated: 01 Oct, 2025 03:16 PM
नारी डेस्क: नीम करोली बाबा एक महान संत और हनुमान भक्त माने जाते हैं। उन पर लोगों की आस्था बेहद गहरी और अनोखी है। उनके भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं।  भक्तों का मानना है कि बाबा बिना कुछ पूछे ही उनके दिल की बात समझ लेते थे। बहुत से लोग बताते हैं कि जब वे बाबा के पास जाते थे, तो बिना कहे ही उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाता था।  टीवी की मशहूर एक्ट्रेस ने भी इस बात को स्वीकार किया है।

 'दिल मिल गए' फेम एक्ट्रेस सुकीर्ति कांडपाल ने हाल ही में बताया कि नीम करोली बाबा ने कैसे उनका और उनका परिवार का जीवन बदल कर रख दिया।  TOI को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि -'महाराज जी मेरी मां को बेटा'कहकर बुलाते थे, हम उन्हें अपने दादाजी की तरह मानते हैं.'। वह कहती हैं- 'बचपन में ही उनकी मां ने उन्हें हनुमान चालीसा सिखाई थी, जो आज भी उनकी इनर स्ट्रेंथ और आत्मविश्वास का सोर्स है। मुझे लगता है कि मेरी मां के माध्यम से मुझे नीम करोली बाबा का आशीर्वाद मिला है.'। 

सुकीर्ति का कहना है कि मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स से पहले ही उनकी मां  नीम करोली बाबा से मिल चुकी थी। उत्तराखंड की रहने वाली  सुकीर्ति कांडपाल ने कई हिट टीवी शोज में काम किया है, जिनमें 'प्यार की ये एक कहानी', 'बिग बॉस 8', 'अनुपमा' जैसे शो शामिल हैं। वहीं बाबा की बात करें तो  नैनीताल (उत्तराखंड) में स्थित कैंची धाम आश्रम बाबा की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल 15 जून को यहां विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। भक्त मानते हैं कि यहां की एक झलक भी जीवन में सुख-समृद्धि लाती है।

अमेरिका और यूरोप में भी नीम करोली बाबा के लाखों अनुयायी हैं। Apple के संस्थापक स्टीव जॉब्स और Facebook के मार्क ज़करबर्ग तक बाबा से प्रेरित बताए जाते हैं। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी उनकी भक्त हैं। लोग मानते हैं कि – बाबा की तस्वीर घर में लगाने से नकारात्मकता दूर होती है। सिर्फ “बाबा नीब करौरी” का नाम लेने से भी मन को शांति मिलती है। भक्तों का अनुभव है कि बाबा कभी-कभी दूर-दराज़ के लोगों की मदद के लिए अचानक उनके सामने प्रकट हो जाते थे।

