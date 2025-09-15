भूकंप से हिल रहा था अस्पताल, भागने की बजाय मशीनों में पड़े बच्चों की रक्षा करती रही बहादुर नर्सें

नारी डेस्क: रविवार शाम जब पूर्वोत्तर और उससे सटे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भूकंप आया, तो एक निजी अस्पताल की नर्सों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए नवजात शिशुओं को सुरक्षित रखा। असम के आदित्य अस्पताल की नर्सों का एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे इमारत के हिलने पर नवजात शिशुओं को संभालती नजर आ रही हैं।
असम में रविवार शाम कुछ हिस्सों में रिक्टर पैमाने पर 5.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। 90 मिनट के भीतर तीन बार भारी झटके महसूस किए गए। अब एनआईसीयू (नवजात गहन चिकित्सा इकाई) का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा गया कि दो नर्सें कुर्सी पर बैठी हैं तभी उन्हें महसूस हुआ कि इमारत हिल रही है, वे उठकर पालने में नवजात शिशुओं पर हाथ रख देती हैं।
वीडियो में साफ देखा गया कि कैसे ढाल बनकर ये दोनों नर्से बच्चों पर आने वाली मुसीबत का सामना कर रही थी। अगर वह सिर्फ अपना सोचकर वहां से भाग जाती तो बच्चों के साथ बड़ी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि वह इतने छोटे हैं कि खुद को संभाल ही नहीं पाते। इस डर और भगदड़ के बीच भी इन दोनों नर्सों ने अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा। अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है जिसकी खूब तारीफ हो रही है।