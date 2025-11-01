01 NOVSATURDAY2025 5:37:39 PM
Uric Acid भी रहेगा कंट्रोल और शरीर भी नहीं होगा परेशान, बस डाॅक्टर के अनुसार कर लें ये 11 उपाय

Uric Acid भी रहेगा कंट्रोल और शरीर भी नहीं होगा परेशान, बस डाॅक्टर के अनुसार कर लें ये 11 उपाय

नारी डेस्क: एक मेटाबॉलिक डॉक्टर ने बताया कि अगर आप 7 दिनों में ही यूरिक एसिड लेवल को प्राकृतिक तरीके से घटाना चाहते हैं, तो कुछ आसान लेकिन असरदार आदतें अपनानी होंगी। यहाँ डॉक्टर द्वारा बताए गए 11 असरदार टिप्स दिए गए हैं, जिनको अपनाने से 7 दिनों में ही असर देखने को मिल जाएगा।


पहले समझें -  यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है?

जब शरीर पुरिन (Purine) नामक पदार्थ को तोड़ता है (जो कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है), तो उससे यूरिक एसिड बनता है। अगर यह एसिड शरीर से ठीक तरह से बाहर नहीं निकल पाता, तो यह जोड़ों में जमने लगता है, जिससे गठिया, सूजन और दर्द होता है।


 डॉक्टर के बताए 11 उपाय

खूब पानी पिएं: दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं।  पानी शरीर से यूरिक एसिड को फ्लश करता है।

मीठे पेय और फ्रुक्टोज से बचें: सोडा, पैकेज्ड जूस और मीठे ड्रिंक यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। इनकी जगह नारियल पानी या नींबू पानी लें।

 रेड मीट और सीफूड से दूरी रखें: लाल मांस, झींगा, मछली जैसी चीज़ों में पुरिन ज्यादा होता है।इनसे परहेज़ करें या मात्रा सीमित रखें।

डेयरी उत्पाद (दूध, दही) लें: लो-फैट दूध और दही यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं।

वजन घटाएं: मोटापा या पेट की चर्बी बढ़ने से यूरिक एसिड का स्तर भी बढ़ता है। रोज़ाना 30 मिनट चलना शुरू करें।

नींबू पानी और ग्रीन टी: दोनों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं और यूरिक एसिड घटाते हैं।

एल्कोहल बंद करें: शराब, खासकर बीयर में पुरिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यह यूरिक एसिड को अचानक बढ़ा देती है।

चेरी, बेरी, सेब, अमरूद जैसे फल खाएं: इनमें प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया दर्द कम करते हैं।

 रात को हल्का खाना खाएं: भारी या तैलीय खाना पाचन को धीमा करता है, जिससे एसिड बढ़ सकता है।

 कॉफी सीमित मात्रा में लें: मॉडरेट मात्रा में (दिन में 1 कप) कॉफी यूरिक एसिड को थोड़ा घटा सकती है।

फास्ट फूड और जंक फूड बंद करें: इनमें छिपे हुए पुरिन, नमक और शुगर यूरिक एसिड को बहुत बढ़ाते हैं।

 
डॉक्टर की सलाह

यूरिक एसिड का लेवल एक दिन में नहीं बढ़ता, और न ही एक दिन में घटता है। लेकिन सही खानपान, हाइड्रेशन और रोज़ाना एक्टिव रहने से 7 दिन में फर्क महसूस होने लगता है।
 

