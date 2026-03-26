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चार धाम तक भी पहुंच गई युद्ध की आंच, कहीं गैस संकट यात्रा पर ना डाल दे बाधा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 26 Mar, 2026 01:13 PM
चार धाम तक भी पहुंच गई युद्ध की आंच, कहीं गैस संकट यात्रा पर ना डाल दे बाधा

नारी डेस्क: चार धाम यात्रा प्रशासन संगठन के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) प्रजापति नौटियाल ने बताया कि अगले महीने शुरू होने वाली चार धाम यात्रा के दौरान होटलों, रेस्तरां और सड़क किनारे के भोजनालयों के लिए लगभग 20 लाख (2 मिलियन) कमर्शियल और घरेलू LPG सिलेंडरों की ज़रूरत होगी।उन्होंने बताया कि इस ज़रूरत के संबंध में एक रिपोर्ट पहले ही सरकार को भेजी जा चुकी है।  अब सवाल ये है कि कहीं गैस संकट यात्रा में कोई बाधा तो नई डाल देगा ? अगर इस समस्या का हल नहीं हुआ तो यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है

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 ANI के साथ बातचीत में  नौटियाल ने कहा- "चार धाम यात्रा 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में पर्यटन सचिव के निर्देश पर हमने ज़िलों से 2025 की चार धाम यात्रा के मई और जून महीनों में इस्तेमाल किए गए कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों की संख्या के बारे में डेटा मांगा था। हमें वह डेटा कल मिल गया। यह देखा गया है कि लगभग 16 लाख गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल हुआ था।" उन्होंने आगे कहा- "हमने यह रिपोर्ट सरकार और सचिव को भेज दी है, और वे आगे तय करेंगे कि क्या हमें उससे ज़्यादा गैस सिलेंडरों की ज़रूरत होगी। पिछले साल, लगभग 16 लाख सिलेंडरों की ज़रूरत पड़ी थी। हमें लगभग 18 से 20 लाख सिलेंडरों के लिए तैयारी करनी होगी, और इस बारे में जानकारी दे दी गई है।"

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उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 19 अप्रैल को शुरू होने वाली है। यह यात्रा... 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए क्रमशः 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को फिर से खुलने वाले हैं। इस मौसम में लाखों श्रद्धालुओं के इस पवित्र यात्रा पर आने की उम्मीद है, इसलिए उत्तराखंड सरकार के लिए एक सुरक्षित, व्यवस्थित और बिना किसी परेशानी वाली चार धाम यात्रा का अनुभव सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सालाना चार धाम यात्रा, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की तीर्थयात्रा शामिल है, हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक है।

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ऐसा माना जाता है कि चार धाम यात्रा घड़ी की दिशा में पूरी करनी चाहिए। इसलिए, यह तीर्थयात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, गंगोत्री की ओर बढ़ती है, फिर केदारनाथ जाती है, और अंत में बद्रीनाथ में समाप्त होती है। यह यात्रा सड़क मार्ग से या हवाई मार्ग से (हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं) पूरी की जा सकती है। उत्तराखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कुछ श्रद्धालु 'दो धाम यात्रा' भी करते हैं, यानी दो तीर्थस्थलों - केदारनाथ और बद्रीनाथ - की यात्रा करते हैं। चार धाम यात्रा, या तीर्थयात्रा, चार पवित्र स्थलों की यात्रा है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उत्तराखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, हिंदी में 'चार' का अर्थ है चार और 'धाम' का अर्थ है धार्मिक स्थल।

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