3 साल के लिए इस महिला को सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, पीएम माेदी को देगी  सीधा रिपोर्ट

3 साल के लिए इस महिला को सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, पीएम माेदी को देगी  सीधा रिपोर्ट

नारी डेस्क: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने क्षमता निर्माण आयोग (CBC) के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में S राधा चौहान, IAS (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की IAS अधिकारी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की पूर्व सचिव चौहान कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या अगले आदेश तक जो भी पहले हो  इस पद पर कार्यरत रहेंगी।
 पीएम को देंगी सिधी रिपोर्ट

समिति ने CBC के वर्तमान अंशकालिक अध्यक्ष आदिल ज़ैनुलभाई को भी कार्यकाल विस्तार दिया है। उनका कार्यकाल 1 अगस्त, 2025 से नियमित अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक बढ़ा दिया गया है। सीबीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों के खंड एल के अनुसार, खंड बी में छूट देते हुए यह विस्तार प्रदान किया गया है।  केंद्र सरकार में यह मंत्रालय पीएम नरेंद्र मोदी के अधीन है, यानी वह सीधे पीएम को रिपोर्ट करेंगी।


1988 बैच की आईएएस अधिकारी है राधा चौहान

क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) का गठन राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (मिशन कर्मयोगी) के अंतर्गत किया गया था और यह भारत की सिविल सेवाओं में सुधार लाने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राधा चौहान यूपी कैडर की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी रही हैं। 30 जून 2025 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। वो मई 2022 से DoPT की सचिव रह चुकी हैं। 

 डी.एस. चौहान की पत्नी हैं राधा चौहान

इससे पहले नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन (NeGD) की चेयरपर्सन और CEO के पद पर कार्य कर चुकीं हैं। यूपी में गाजियाबाद की कमिश्नर, नोएडा अथॉरिटी की CEO, ग्रेटर नोएडा की डिप्टी CEO, बुलंदशहर, पीलीभीत की डीएम, आगरा और मेरठ की एडिशनल कमिश्नर रह चुकी हैं। राधा चौहान यूपी पुलिस के पूर्व महानिदेशक डी.एस. चौहान की पत्नी हैं। 
 

