देश का पहला मामला!  इंसान को काटने के बाद कुत्ते की ही हो गई मौत

नारी डेस्क: आज कल देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसक चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। इसी बीच हरियाणा से एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुन हर कोई हैरान हैं। यहां एक शख्स को काटने के बाद एक कुत्ते की ही मौत हो गई। यह अपने आप में ही अनोखा मामला है।



यह घटना है पानीपत के जिले की, जहां होलसेल की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार के साथ जो हुआ उसे जानकर सभी हैरान रह गए। दरअसल दुकान के बाहर जब दो कुत्ते लड़ रहे थे तो दुकानदार ने उन्हें हटाने की कोशिश की। इस बीच एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद कुत्ते की हालत खराब हो गई और वह मर गया।

दुकानदार ने बताया- मुझे टेंशन हो गई कि मुझे काटने के बाद अचानक कुत्ता कैसे मर गया। मैं अपना इलाज करवाने के लिए सिविल अस्पताल में आया हूं, जहां डॉक्टरों ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया है। इस तरह का केस पहली बार सामने आया है जहां इंसान को काटने के बाद कुत्ते की मौत हो गई। डॉक्टराें ने इस पूरे मामले पर नजर रही हुई है।

