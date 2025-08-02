इस रक्षाबंधन बच्चों को सिखाएं  घर पर राखी बनाने के आसान और मजेदार तरीके

नारी डेस्क: इस रक्षाबंधन आप बच्चों से घर पर बहुत ही सुंदर और यूनिक राखियां आसानी से बनवा सकते हैं। इससे न सिर्फ उनकी रचनात्मकता (Creativity) बढ़ती है, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते में भी एक भावनात्मक जुड़ाव आता है। नीचे कुछ सरल और मज़ेदार राखी बनाने के आइडियाज़ दिए गए हैं जिन्हें बच्चे आसानी से बना सकते हैं।



बीडेड राखी

रंगीन मोती (Beads), धागा या रिबन, ग्लू का इस्तेमाल कर बच्चे धागे में सुंदर-सुंदर मोती पिरोकर और बीच में एक बड़ा मोती या छोटा डेकोरेटिव पेंडेंट लगा सकते हैं।



बटन राखी

रंग-बिरंगे बटन, फेल्ट या कपड़ा, रिबन या डोरी का इस्तेमाल कर बटन को डिजाइन के अनुसार चिपकाया जा सकता है और बीच में एक बड़ा बटन लगाकर फिर पीछे से रिबन जोड़कर एक शानदार राखी बन सकती है।



फोम राखी

फोम को गोल या दिल के आकार में काटें, उस पर कार्टून या सुपरहीरो स्टिकर लगाएं और रिबन चिपका दें। ये राखी जितनी बनने में आसान है उतनी ही देखने में शानदार लगेगी।



पोम-पोम राखी

छोटे रंग-बिरंगे पोम-पोम बॉल्स, डोरी, गोंद बीच में चिपकाएं और उनके चारों तरफ छोटे मोती या सितारे लगाएं।



क्ले राखी (Clay Rakhi)

मिट्टी से मनचाहा आकार (जैसे स्माइली, फ्लावर या नाम का पहला अक्षर) बनाएं और सूखने के बाद रंग भरें, फिर धागा जोड़ें। इस तरह की राखी बच्चों को बहेद पसंद आती है

बच्चों को इससे क्या सीख मिलती है?

-रचनात्मकता (Creativity) बढ़ती है

-धैर्य और एकाग्रता आती है

-भाई-बहन के रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव होता है

-घर पर सुरक्षित, किफायती और अनोखा अनुभव मिलता है

