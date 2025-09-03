05 SEPFRIDAY2025 9:55:32 PM
तान्या मित्तल के 'लग्जरी घर' के दावों पर लोगों ने उड़ाया मजाक, कहा- 'इनकम टैक्स वाले कहां हैं?'

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Sep, 2025 03:28 PM
नारी डेस्क: बिग बॉस 19 में नजर आ रही मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल इन दिनों अपनी लैविश लाइफस्टाइल के दावों की वजह से सुर्खियों में हैं। शो के एक एपिसोड में उन्होंने नीलम गिरी को अपने घर के बारे में ऐसी-ऐसी बातें बताईं जिसे सुनकर सब हैरान रह गए।

तान्या ने दावा किया, "मेरा घर इतना शानदार है कि 7 स्टार होटल भी उसके सामने फीके लगेंगे। अगर धरती पर स्वर्ग होता तो वैसा ही दिखता।" उन्होंने आगे बताया, "मेरे घर में कपड़ों के लिए अलग से पूरा एक फ्लोर है, जो 2500 स्क्वेयर फीट में फैला हुआ है। हर फ्लोर पर 5 नौकर रहते हैं, 2 किचन स्टाफ हैं और 7 ड्राइवर्स हैं।"

पहले भी किया था किचन की लिफ्ट का दावा

यह पहली बार नहीं है जब तान्या ने अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में ऐसे दावे किए हों। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने प्रणित मोरे को बताया था कि उनके घर की किचन की शेल्फ में लिफ्ट लगी हुई है। उन्होंने कहा था, "वहां सामान रखो और एक बटन दबाओ तो वह ऊपर पहुंच जाता है।"

लोगों ने कहा - 'इनकम टैक्स वाले कहां हैं?

तान्या के इन दावों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया। एक यूजर ने लिखा, "इनकम टैक्स वाले कहां हैं, सीतारमण मैम देखो जरा।" दूसरे ने कहा, "अनीता अंबानी का एंटीलिया भी फेल है।" कई लोगों ने सवाल किया, "इतनी अमीर है तो बिग बॉस में क्यों गई है?"

एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "बेचारी को बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था ना, उसका सदमा अभी तक है।" वहीं कुछ लोगों ने तो यह भी कहा, "फेंकने की भी लिमिट होनी चाहिए।" कई लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैग करते हुए लिखा, "बिग बॉस देखिए जरा।"

तान्या मित्तल एक मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने खुद का एक बिजनेस भी शुरू किया हुआ है जिसका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये बताया जाता है। वह बिग बॉस 19 में अपनी बोल्ड और बेबाक छवि की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। शो में वह अक्सर अपनी जिंदगी और लाइफस्टाइल के बारे में बातें करती नजर आती हैं।   

 

