शरीर में इन कमियों के कारण सुबह होता है सिर दर्द, छोटी सी आदत बचा सकती है बड़ी मुसीबत से

नारी डेस्क: कई लोगों के लिए, सुबह की शुरुआत एक हल्की टीस या तेज दर्द के साथ होती है। ऐसे में समझ नहीं आता कि पूरी नींद लेने के बाद भी ये परेशानी क्यों हो रही है। अकसर सुबह होने वाले सिरदर्द के लिए "खराब नींद" या "तनाव" को ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन जब ऐसा बार-बार होता है तो समझो शरीर कुछ कहना चाहा रहा है। एनआईएच के शोध ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि नींद की गुणवत्ता सीधे तौर पर तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। खराब नींद का मतलब सिर्फ थकान महसूस करना नहीं है। चलिए जानते हैं इसके बाकी कारण।



सुबह सिरदर्द होने के मुख्य कारण

पानी की कमी (Dehydration): रातभर शरीर बिना पानी के रहता है, जिससे सुबह सिरदर्द हो सकता है। ऐसे में मुंह सूखना, चक्कर आना जैसी परेशानी होती है।

खराब नींद या कम नींद: अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती या बार-बार टूटती है, तो सुबह सिर भारी और दर्द हो सकता है।

तनाव (Stress): मानसिक तनाव या चिंता भी सुबह उठते ही सिरदर्द का कारण बन सकती है।

कैफीन की आदत: अगर आप रोज सुबह चाय/कॉफी लेते हैं, तो शरीर उसकी आदत बना लेता है। देर से लेने पर “कैफीन विड्रॉल” से सिरदर्द हो सकता है

दांत पीसना (Teeth Grinding): कुछ लोग नींद में दांत पीसते हैं, जिससे सुबह सिर और जबड़े में दर्द होता है।

साइनस की समस्या: अगर आपको सर्दी, एलर्जी या साइनस है, तो सुबह सिरदर्द ज्यादा महसूस हो सकता है।



सोते समय शरीर करता है ये काम

सोते समय शरीर बंद नहीं होता। यह खुद को रीकैलिब्रेट करता है। हॉर्मोन रीसेट होते हैं। मांसपेशियां आराम करती हैं, दिमाग गंदगी साफ़ करता है। इन सिरदर्दों के बारे में समझने वाली ज़रूरी बात यह है कि ये अचानक नहीं होते; ये असल में संकेत होते हैं। उदाहरण के लिए, बिना पानी पिए या शरीर में अल्कोहल होने पर सोने जाने से रक्त वाहिकाओं में बदलाव आते हैं, जिससे कभी-कभी जागने पर माइग्रेन शुरू हो जाता है। इसके अलावा, नींद का चक्र बिगड़ने से न्यूरोट्रांसमीटर पर असर पड़ता है, जिससे व्यक्ति दर्द के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसका मतलब है कि छोटी-छोटी आदतें भी इस नाज़ुक सिस्टम को बिगाड़ सकती हैं। देर से रात का खाना। पानी का एक गिलास न पीना। नींद का टूटा हुआ चक्र। हर छोटी चीज़ का असर जुड़ता जाता है।



एक आसान आदत जो सिरदर्द से बचाए

सुबह उठते ही पानी पिएं, खाली पेट 1–2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। इससे शरीर हाइड्रेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, सिरदर्द की संभावना कम होती है। इसके अलावा रोज 7–8 घंटे की नींद लें, योग और मेडिटेशन करें, सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें, हेल्दी डाइट लें। सुबह का सिरदर्द अक्सर शरीर का संकेत होता है कि आपकी लाइफस्टाइल में कुछ सुधार की जरूरत है—छोटी-छोटी आदतें इसे आसानी से ठीक कर सकती हैं।