01 SEPMONDAY2025 7:53:11 AM
Nari

आपका पेट चीख-चीख कर देता ये 5 संकेत, ये हैं कैंसर आने से पहले की चेतावनी !

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 27 Aug, 2025 06:14 PM
आपका पेट चीख-चीख कर देता ये 5 संकेत, ये हैं कैंसर आने से पहले की चेतावनी !

 नारी डेस्क:  कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन कई बार इसके शुरुआती लक्षण बहुत मामूली लगते हैं। खासतौर से पेट का कैंसर (Stomach Cancer) धीरे-धीरे बढ़ता है और इसके लक्षण इतने आम होते हैं कि लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन इन्हीं लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को नीचे दिए गए लक्षण लंबे समय से हो रहे हैं, तो बिना देरी डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं।

थोड़ा खाते ही पेट भर जाना

अगर आप थोड़ी ही मात्रा में खाना खाते हैं और फिर भी पेट भरा-भरा लगता है, तो यह सामान्य नहीं है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें भूख लगती है, लेकिन थोड़ा खाने के बाद ही पेट भारी हो जाता है। यह स्थिति पेट में ट्यूमर की वजह से हो सकती है, जो पेट के अंदर स्पेस को कम कर देता है। शरीर में पोषण की कमी और वजन तेजी से गिरने लगता है।

PunjabKesari

लगातार जलन (हार्टबर्न) या अपच की समस्या

अगर हर दिन खाने के बाद सीने में जलन, खट्टी डकार या पेट भारी लगने की समस्या हो रही है और आप एंटासिड दवा खा-खा कर थक चुके हैं, तो यह केवल गैस या एसिडिटी नहीं बल्कि कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। खासतौर पर जब ये लक्षण कई हफ्तों तक बने रहें तो सतर्क हो जाना चाहिए।

बिना कारण जी मिचलाना या पेट में बेचैनी

हर बार जी मिचलाने का मतलब ये नहीं कि कुछ उल्टा खा लिया है। अगर यह लक्षण बिना किसी स्पष्ट कारण के बार-बार सामने आ रहा है और धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, तो यह पेट की गंभीर बीमारी या गैस्ट्रिक कैंसर की शुरुआत का संकेत हो सकता है।

PunjabKesari

 भूख में लगातार कमी

अगर आपकी तबीयत ठीक है लेकिन आपको भूख नहीं लगती, तो यह चिंता का कारण है। पेट में कैंसर की वजह से शरीर में भूख का सिस्टम प्रभावित होता है और भोजन की मात्रा कम होती जाती है। इसका असर सीधे आपके वजन और एनर्जी लेवल पर पड़ता है।

 बेवजह थकान और कमजोरी

अगर आप बिना किसी भारी काम के भी हर समय थके हुए महसूस करते हैं, या फिर थोड़ी देर चलने-फिरने में ही दम फूलने लगता है, तो यह शरीर के अंदर खून की कमी (Low RBC) या इंटरनल ब्लीडिंग की वजह हो सकता है, जो पेट के कैंसर से जुड़ा एक गंभीर लक्षण है।

 अंत में ध्यान रखने योग्य बात

पेट के कैंसर के ये लक्षण दिखने पर घबराएं नहीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल न करें। अगर ये लक्षण लगातार कई दिनों तक बने रहते हैं, तो डॉक्टर से मिलकर सही जांच जरूर करवाएं। कैंसर जितना जल्दी पकड़ा जाए, उसका इलाज उतना ही सफल हो सकता है।

 डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। इसका मकसद आपको जागरूक करना है, न कि खुद से इलाज करना। किसी भी लक्षण पर विशेषज्ञ डॉक्टर की राय जरूर लें।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it