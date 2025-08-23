26 AUGTUESDAY2025 2:55:20 PM
Nari

बच्चे का लिवर होता है बेहद नाजुक, पेरेंट्स की छोटी सी गलती कर सकती है बड़ा नुकसान

बच्चे का लिवर होता है बेहद नाजुक, पेरेंट्स की छोटी सी गलती कर सकती है बड़ा नुकसान

नारी डेस्क: बच्चों का लिवर बहुत नाज़ुक होता है और माता-पिता की छोटी-सी लापरवाही भी उनके लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है। आजकल गलत खानपान और लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों में लिवर की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ध्यान रखें कि बच्चे का लिवर अगर बचपन से ही स्वस्थ रहेगा, तो वह जीवनभर तंदुरुस्त रह सकेगा। चलिए जानते हैं बच्चों के लिवर को सेफ रखने के कुछ टिप्स

बच्चों का लिवर खराब होने के मुख्य कारण

-ज्यादा जंक फूड और पैकेज्ड फूड बच्चों के लिवर पर सबसे ज्यादा अटैक करते हैं।

-पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक से फैटी लिवर की समस्या हो सकती है।

-मीठी चीज़ें और शक्कर वाले ड्रिंक्स से मोटापा और लिवर पर फैट जमा होने लगता है।

-कई बार पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक ज्यादा देने से लिवर डैमेज हो सकता है।

-संक्रमित पानी या अस्वच्छ खाने से हेपेटाइटिस A और E जैसे इंफेक्शन हो सकते हैं, जो सीधे लिवर पर असर डालते हैं।

-बच्चे अगर दिनभर मोबाइल-टीवी पर बैठे रहें और एक्टिव न हों, तो मोटापा और लिवर की समस्याएँ बढ़ती हैं।

बच्चों का लिवर सुरक्षित रखने के उपाय

उन्हें घर का ताज़ा और संतुलित खाना खिलाएं। जितना संभव हो सके बच्चों को ज्यादा तैलीय और मीठी चीज़ों से बचाएं। हमेशा साफ पानी पिलाएं औरबिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां बिल्कुल न दें। बच्चों को रोज़ाना खेलकूद और शारीरिक गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करें। समय-समय पर लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं अगर बच्चा थकान, पीलिया या पेट दर्द जैसी समस्या बताए।
 

