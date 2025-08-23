घर पर असानी से बनाएं Smoky Onion Crunchy Mac & Cheese

नारी डेस्क : अगर आप चीज और मैकरोनी के फैन हैं, तो यह Smoky Onion Crunchy Mac & Cheese आपके लिए परफेक्ट डिश है। इसमें चीजी सॉस और कारमेलाइज्ड प्याज का शानदार कॉम्बिनेशन है, और ऊपर से क्रिस्पी ब्रेड क्रम्ब्स इसे एक खास क्रंच देते हैं। यह रेसिपी पार्टी या फैमिली डिनर में सभी को बहुत पसंद आएगी। गरमागरम सर्व करें और हर बाइट का मजा लें।

Servings - 8

सर्विंग्स - 8

सामग्री

मक्खन - 2 टेबलस्पून

प्याज - 170 ग्राम

नमक - 1/4 छोटी चम्मच

ब्रेड क्रम्ब्स - 70 ग्राम

तेल - 1 टेबलस्पून

नमक - 1/4 छोटी चम्मच

काली मिर्च - 1/8 छोटी चम्मच

मक्खन - 35 ग्राम

स्मोक्ड पेपरिका - 1 छोटी चम्मच

लहसुन पाउडर - 1 छोटी चम्मच

प्याज पाउडर - 1 छोटी चम्मच

काली मिर्च - 1/4 छोटी चम्मच

अजवायन - 1/4 छोटी चम्मच

मैदा - 2 टेबलस्पून

ह्वी क्रिम (Heavy Cream) - 450 ग्राम

प्रोसेस्ड चीज - 45 ग्राम

पार्मेसन चीज - 2 टेबलस्पून

मोजरेला चीज - 70 ग्राम

चेडर चीज - 100 ग्राम

नमक - 1 छोटी चम्मच

उबला हुआ मैकरोनी - 270 ग्राम

चेडर चीज - 40 ग्राम

मोजरेला चीज- 40 ग्राम

प्रोसेस्ड चीज- 20 ग्राम

विधि

1. एक कड़ाही में 2 टेबलस्पून मक्खन गर्म करें। इसमें 170 ग्राम प्याज और 1/4 छोटी चम्मच नमक डालें। प्याज को कारमेलाइज होने तक भूनें। फिर गैस बंद कर दें।

2. एक बर्तन में 70 ग्राम ब्रेड क्रम्ब्स, 1 टेबलस्पून तेल, 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/8 छोटी चम्मच काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

3. ओवन को 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और ब्रेड क्रम्ब्स को 7-8 मिनट तक बेक करें। फिर बाहर निकालकर अलग रख दें।

4. एक कड़ाही में 35 ग्राम मक्खन गर्म करें। इसमें 1 छोटी चम्मच स्मोक्ड पेपरिका, 1 छोटी चम्मच लहसुन पाउडर, 1 छोटी चम्मच प्याज पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च डालें। अच्छी तरह मिलाएं।

5. अब इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालकर मिलाएं।

6. फिर 450 ग्राम ह्वी क्रिम डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसे मध्यम आंच पर 4-5 मिनट पकाएं।

7. इसमें 45 ग्राम प्रोसेस्ड चीज, 2 टेबलस्पून पार्मेसन चीज, 70 ग्राम मोजरेला चीज और 100 ग्राम चेडर चीज डालें। चीज के पूरी तरह मेल्ट होने तक हिलाएं।

8. तैयार कारमेलाइज्ड प्याज और 1 छोटी चम्मच नमक डालें। अच्छी तरह मिलाएं।

9. इसमें 270 ग्राम उबला हुआ मैकरोनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और गैस बंद कर दें।

10. तैयार मैकरोनी को किसी बेकिंग डिश में डालें और समान रूप से फैलाएं। ऊपर थोड़ा चेडर चीज, मोजरेला चीज और प्रोसेस्ड चीज डालें।

11. दूसरी परत तैयार मैकरोनी की बनाएं। ऊपर से चेडर चीज, मोजरेला चीज, प्रोसेस्ड चीज और बेक किए हुए ब्रेड क्रम्ब्स डालें।

12. ओवन को 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और 15 मिनट तक बेक करें। फिर बाहर निकालें।

13. स्लाइस में काटें फिर गरमागरम परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum