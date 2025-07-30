10 AUGSUNDAY2025 2:33:05 PM
कभी धूप तो कभी बारिश, इस बदलते मौसम में बच्चों की सेहत का ध्यान कैसे रखें? अपनाएं ये जरूरी टिप्स

  • Edited By PRARTHNA SHARMA,
  • Updated: 30 Jul, 2025 03:53 PM
नारी डेस्क: गर्मी के मौसम में अचानक बारिश होने के बाद फिर से गर्मी बढ़ने से बच्चों और बुजुर्गों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मौसम में बच्चों को संक्रमण और बीमार होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, उन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए इस मौसम में इनकी देखभाल बहुत जरूरी हो जाती है।

बच्चों को बारिश में भीगने से कैसे बचाएं?

आजकल मौसम काफी बदलता रहता है। कभी तेज बारिश होती है तो कभी तेज धूप। ऐसे में बच्चों को बारिश में भीगने से बचाना बहुत जरूरी है। बारिश में भीगने से उनके शरीर का तापमान जल्दी बदल जाता है और इससे सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर बारिश होने की संभावना हो, तो बच्चे के बैग में हमेशा छाता या रेनकोट रखें ताकि बच्चे भीगें नहीं। बच्चों को बारिश में भीगने से रोकना संक्रमण से बचाने का पहला कदम है।

बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं?

बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए उन्हें आसानी से संक्रमण हो जाता है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनके खानपान में कुछ बदलाव जरूरी हैं। आप उनके लिए हल्दी वाला दूध बना सकते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। साथ ही विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा, अमरूद, और आंवला रोजाना खिलाएं। तुलसी और अदरक का काढ़ा भी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं।

बाहर से आने पर हाथ-पैर साफ धोना जरूरी क्यों है?

बारिश और उमस के मौसम में बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलते हैं। बच्चे यदि बाहर खेलकर या स्कूल से आए हों तो उनका हाथ-पैर साबुन से अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। इससे उनके शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा कम होता है। यह आदत बच्चों को बीमारियों से बचाने में बहुत मदद करती है।

ये भी पढ़े: बच्चों का दोस्त बनने के लिए पेरेंट्स अपनाएं ये 7 तरीके, रिश्ता बना रहेगा मजबूत

मौसम के अनुसार बच्चों को कपड़े पहनाना क्यों जरूरी है?

बदलते मौसम में बच्चों को न बहुत गर्म कपड़े पहनाएं और न ही बहुत हल्के कपड़े। इस मौसम में हल्के सूती कपड़े अच्छे होते हैं जो पसीना सोखते हैं और जल्दी सूखते भी हैं। ऐसे कपड़े पहनाने से बच्चे आरामदायक महसूस करते हैं और शरीर को सही तापमान मिलता है। सही कपड़े पहनाना संक्रमण से बचाव का एक आसान तरीका है।

पानी पिलाने में क्या ध्यान रखें?

बारिश और उमस वाले मौसम में पानी से कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा उबला हुआ या साफ़ फिल्टर किया हुआ पानी ही पिलाएं। बाहर का जूस, आइसक्रीम या खुले पानी से बचें क्योंकि उनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। बच्चे को घर से अपनी पानी की बोतल साथ लेकर जाने की आदत डालें। यह तरीका भी बच्चों को बीमार होने से बचाने में मदद करता है।

समय पर टीकाकरण कराना क्यों जरूरी है?

बदलते मौसम में वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से डॉक्टर से संपर्क में रहें और टीकाकरण शेड्यूल का पालन करें। फ्लू का टीका (फ्लू शॉट) भी अगर डॉक्टर की सलाह हो तो समय पर लगवाएं। टीकाकरण से बच्चे कई गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।

बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल कैसे करें?

बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर होता है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इसे आसान बनाया जा सकता है। बच्चों को अच्छी इम्यूनिटी, संतुलित आहार, स्वच्छता और डॉक्टर की सलाह के अनुसार देखभाल देना जरूरी है। साथ ही किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इससे बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे।

बदलते मौसम में बच्चों को संक्रमण से बचाना बेहद जरूरी है। बारिश में भीगने से बचाएं, पौष्टिक आहार और घरेलू काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें, सही कपड़े पहनाएं और समय पर टीकाकरण करवाएं। इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपने बच्चों को इस मौसम में स्वस्थ रख सकते हैं। ध्यान रखें कि बच्चों की सेहत को नजरअंदाज न करें और बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इससे आपका बच्चा जल्द ठीक होगा और मौसम की बदलती चुनौतियों से लड़ सकेगा।

