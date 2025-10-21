21 OCTTUESDAY2025 6:26:26 PM
बार-बार प्याज-लहसुन काटने में नहीं होगा समय बर्बाद, बस फॉलो कर लें ये सिंपल Kitchen Hacks

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 21 Oct, 2025 03:03 PM
वर्किंग महिलाओं के लिए घर और किचन को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। समय न होने के कारण अक्सर छोटे-छोटे काम रह जाते हैं जिसके चलते वर्किंग वुमेन्स का बहुत समय व्यर्थ हो जाता है। ऐसे में आप इन कामों को आसान बनाने के लिए कुछ सिंपल हैक्स फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनके जरिए आप किचन वर्क और भी आसान बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में...

बार-बार नहीं छिलना पड़ेगा लहसुन 

लहसुन हर सब्जी और दाल में इस्तेमाल होने वाली चीज है। छोटा सा दिखने वाला लहसुन छीलने में बहुत ही समय लगता है। ऐसे में आप कुछ इसे एक बार ही सारा छील लें। छीलने के बाद इसे पकाकर किसी एयरटाइट कंटनेर में डालें। इस तरह लहसुन एकदम फ्रेश और ताजा रहेगा। साथ में आपको कोई भी सब्जी या पुलाव बनाने से पहले इसे छीलना भी नहीं पड़ेगा। 

PunjabKesari

बार-बार नहीं काटना पड़ेगा प्याज 

प्याज काटने में भी बहुत ही समय लगता है और लहसुन के जैसे यह भी हर सब्जी में इस्तेमाल होता है। ऐसे में आप प्याज काटकर किसी बर्तन में फ्राई करके रख लें। फ्राई करने के बाद प्याज को किसी कांच के जार में स्टोर करके रखें। कांच के जार में स्टोर करने से यह खराब भी नहीं होगा और आपका इसका इस्तेमाल भी लंबे समय तक कर सकते हैं। 

नहीं छाटंने पड़ेंगे बार-बार टमाटर  

लहसुन और प्याज की तरह टमाटर भी हर सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इसे काटने के चक्कर में भी काफी समय लग जाता है और महिलाओं को प्याज काटने में समय भी बहुत लगता है। ऐसे में काम आसान करने के लिए आप हफ्ते में किसी एक दिन थोड़ा सा समय निकाल कर प्याज को पैन में बिना तेल और पानी डालकर पका लें। जैसे ही टमाटर पानी छोड़ने लगे तो इसमें 2 चम्मच तेल मिला लें। इस तरह टमाटर रखने से यह काफी दिनों तक चलेगा। 

PunjabKesari

कद्दूकस करके रखें अदरक

प्याज, टमाटर और लहसुन के जैसे अदरक भी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आप इसे रोज इस्तेमाल करने के लिए कद्दूकस करके एक जार में रख लें। जार से निकालकर आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखें। इसके बाद इसमें एक इलायची मिला दें। इस तरह अदरक खराब भी नहीं होगा और आपको  इसे पकाने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी। 


PunjabKesari

    Nari Special

    नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

