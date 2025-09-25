बाएं कंधे का दर्द बता रहा है शरीर की बड़ी बीमारी! तुरंत जानें वजह और बचाव

नारी डेस्कः कंधे में दर्द (विशेषकर बाएं कंधे में) को हल्के में लेना कई बार खतरनाक हो सकता है। यह सिर्फ़ हड्डियों या मांसपेशियों की समस्या नहीं, बल्कि शरीर के कुछ गंभीर रोगों का भी संकेत हो सकता है। इसलिए इसे इगनोर करने की बजाए समय पर इस समस्या को रोकना जरूरी है। चलिए इस बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं।

1. हृदय से जुड़ी समस्या

दिल का दौरा (Heart Attack): बाएं कंधे और बांह में दर्द कई बार हार्ट अटैक का शुरुआती संकेत होता है।

इस दौरान दर्द धीरे-धीरे गर्दन, जबड़े और पीठ तक भी फैल सकता है।

साथ में पसीना आना, घबराहट, सांस फूलना, चक्कर आना जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं।

अगर दर्द लगातार बना रहे और ये लक्षण हों तो तुरंत डॉक्टर/इमरजेंसी मदद लें।

2. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस

गर्दन की हड्डियों में बदलाव या नस दबने से कंधे तक दर्द जाता है।

दर्द के साथ हाथ में सुन्नपन, झनझनाहट और कमजोरी भी महसूस हो सकती है।

3. फ्रोज़न शोल्डर (Frozen Shoulder)

इसमें कंधे की हड्डी और आसपास की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं।

हाथ उठाने, पीछे ले जाने या कपड़े पहनने में दर्द और जकड़न महसूस होती है।

यह डायबिटीज़ के रोगियों में ज्यादा देखा जाता है।

4. मांसपेशी या लिगामेंट की चोट

भारी सामान उठाने, गलत तरीके से सोने या अचानक खिंचाव आने से कंधे की मांसपेशी में चोट हो सकती है।

इसमें दर्द हल्का-गंभीर हो सकता है और मूवमेंट करने पर ज्यादा बढ़ता है।



5. पित्ताशय, लिवर या पेट से जुड़ी समस्या

कई बार गैस्ट्रिक ट्रबल, लिवर की बीमारी या पित्ताशय में पथरी होने पर दर्द का असर बाएं कंधे तक महसूस हो सकता है।

6. इसके अलावा कंधे में दर्द होने के कारण

गठिया (Arthritis)

नस दबना (Nerve Compression)

फेफड़ों से जुड़ी समस्या

क्या करें:

अगर दर्द अचानक और बहुत तेज़ है तथा साथ में सीने में दबाव या सांस लेने में तकलीफ है → तुरंत डॉक्टर के पास जाएं (हार्ट का खतरा हो सकता है)।

अगर दर्द धीरे-धीरे बढ़ रहा है और मूवमेंट से जुड़ा है → हड्डी रोग विशेषज्ञ (Orthopedic) से जांच करवाएं।

बार-बार दर्द हो रहा है → ECG, X-ray, MRI जैसी जांच जरूरी हो सकती हैं।

कंधे के दर्द के घरेलू नुस्खे

अगर बाएं कंधे का दर्द दिल से जुड़ा नहीं है (यानि ECG आदि टेस्ट नॉर्मल आए हैं और डॉक्टर ने कन्फर्म कर दिया है कि यह हड्डी, नस या मांसपेशियों की वजह से है) तो कुछ घरेलू नुस्खे और उपाय राहत दे सकते हैं:

1. गर्म सिकाई (Hot Compress)

कपड़े में गर्म पानी की थैली या हीटिंग पैड लगाएं।

दिन में 2-3 बार, 10-15 मिनट तक सिकाई करें।

इससे मांसपेशियों की जकड़न और सूजन कम होती है।

2. हल्दी वाला दूध

सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में ½ चम्मच हल्दी डालकर पिएं।

हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो दर्द और सूजन को कम करते हैं।

3. अदरक और लहसुन

अदरक की चाय या 2-3 कली लहसुन भूनकर खाने से खून का संचार बेहतर होता है।

यह मांसपेशियों के दर्द और सूजन को कम करता है।

4. तिल का तेल + लहसुन मालिश

तिल के तेल को गुनगुना कर उसमें लहसुन डालकर पकाएं।

ठंडा होने पर उस तेल से कंधे की हल्की मालिश करें।

यह दर्द और अकड़न में बहुत राहत देता है।

5. मेथी दाना

1 चम्मच मेथी दाना रातभर भिगोकर सुबह खाएं।

या मेथी दाने का पाउडर हल्के गुनगुने पानी के साथ लें।

इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाते हैं।

सावधानियांः अगर दर्द सीने तक फैलता है, पसीना, घबराहट या सांस फूलना साथ हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

बहुत ज्यादा भारी सामान उठाने से बचें।

सीधी पीठ के साथ बैठने की आदत डालें।

हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग और योग (जैसे ताड़ासन, भुजंगासन) करें।