07 NOVFRIDAY2025 8:30:36 PM
Nari

इंडियाज गॉट टैलेंट की शूटिंग के दौरान शहनाज गिल हुई भावुक, इस गाने को सुनकर निकले आंसू

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Nov, 2025 09:25 AM
इंडियाज गॉट टैलेंट की शूटिंग के दौरान शहनाज गिल हुई भावुक, इस गाने को सुनकर निकले आंसू

नारी डेस्क: कुछ इंसान ऐसे हाेते हैं जो बाहर से बेहद मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर उनके बेहद दर्द होता है। शहनाज गिल भी उनमें से है भले ही हम उन्हें हमेशा हंसता- खेलता देखते हैं लेकिन कुछ यादें ऐसा है जिसे वह कभी खुद से अलग कर ही नहीं पाई। सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत के बाद उनका सब बिखर गया। हालात को बेहतर बनाने और फिल्मों में वापसी करने में उन्हें काफी समय लगा। हाल ही में, वह इंडियाज़ गॉट टैलेंट में नज़र आईं और शूटिंग के बीच में ही रो पड़ीं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sonytvofficial


सोनी टीवी के सोशल मीडिया हैंडल ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट का एक प्रोमो शेयर किया, जिसमें वह अपनी हालिया रिलीज़ हुई फिल्म "इक कुड़ी" का प्रमोशन करती नज़र आईं। वीडियो में, एक छोटा बच्चा करीना कपूर खान और सलमान खान अभिनीत "बॉडीगार्ड" का गाना "तेरी मेरी" गाता नजर आ रहा है। नीले रंग का खूबसूरत स्ट्रैपी सूट पहने शहनाज़ अपने आंसू नहीं रोक पाईं और फूट-फूट कर रोने लगीं।


शहनाज के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह किसी को मिस कर रही हैं। उनके प्रशंसकों को भी तुरंत पता चल गया कि वह किसी और को नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला को मिस कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा- "वह अभी भी इससे उबर नहीं पाई है.. सच में उसके लिए दुख होता है.." । एक अन्य ने कमेंट किया- "जब इमोशन सच्चे होते हैं, वो छुपाए नहीं जाते...दिख ही जाते हैं। बस कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते।"


कुछ यूज़र्स ने टीआरपी को लेकर मेकर्स की आलोचना करते हुए लिखा- "यार मत रुलाओ इसको ज़िंदगी में इसके साथ कम किया है, टीआरपी के लिए कोई चैनल चांस नहीं छोड़ता।" एक और ने शहनाज़ की ओर इशारा करते हुए कमेंट किया- "ये अचानक क्या ड्रामा है? बस उनकी फिल्म रिलीज़ होने के आस-पास! आजकल लोग लाइमलाइट में रहने और आम जनता की सहानुभूति पाने के लिए क्या-क्या करते हैं! एक इंसान चला गया और उसे सिर्फ़ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है! दुखद।"

