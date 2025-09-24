71वें नेशनल अवॉर्ड्स में शाहरुख का जेंटलमैन अंदाज, रानी के पल्लू संभालने पर फैंस ने कह दी ये बात

नारी डेस्क: 71वें नेशनल अवॉर्ड समारोह में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का जलवा देखने को मिला। इस मौके पर शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी और मोहनलाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान रानी मुखर्जी का पल्लू संभालते हुए नजर आ रहे हैं। किंग खान के इस जेंटलमैन जेस्चर को देखकर उनके फैंस उनके दिवाने हो गए।

शाहरुख खान के जेंटलमैन जेस्चर ने जीता दिल

दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 71वें नेशनल अवॉर्ड समारोह के दौरान वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रानी मुखर्जी शाहरुख खान के सामने चल रही हैं और उनकी साड़ी का पल्लू जमीन पर लग रहा है। शाहरुख खान ने तुरंत जेंटलमैन बनकर पल्लू को हाथों में लिया और रानी के पीछे-पीछे चलते हुए उनका ध्यान रखा। इस छोटे लेकिन खास जेस्चर ने सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत लिया।

shah rukh khan glance at the 71st national awards stole the show pic.twitter.com/VgBELrwOwA — srk fans trends (@srktweetzz) September 23, 2025

वीडियो तेजी से हुआ वायरल

शाहरुख खान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। फैंस और नेटिजन्स कमेंट कर रहे हैं कि “एक ही तो दिल है, किंग खान कितनी बार जीतोगे।” वीडियो में यह भी दिखा कि पल्लू संभालने के साथ-साथ शाहरुख खान रानी मुखर्जी को सीट पर बैठाने में भी मदद कर रहे हैं। इस क्यूट और जेंटलमैन अंदाज को देखकर लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।

71वें नेशनल अवॉर्ड में किसे मिला अवॉर्ड?

बीते दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 71वें नेशनल अवॉर्ड समारोह में शाहरुख खान को पहली बार नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया। किंग खान को उनकी फिल्म ‘जवान’ के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म ‘मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड दिया गया। इसके अलावा, विक्रांत मैसी को ‘12th फेल’ मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला। इसी समारोह में प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।