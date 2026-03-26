अब नाखूनों से भी आसानी से चल जाएगी Touch Screen, वैज्ञानिकों ने बनाई कमाल की Nail Polish

नारी डेस्क: जिस किसी ने भी लंबे नाखूनों के साथ स्मार्टफोन या टैबलेट इस्तेमाल करने की कोशिश की है, वह जानता है कि यह उतना आसान नहीं है जितना होना चाहिए। आपको अक्सर अपनी उंगलियों को अजीब से एंगल पर रखना पड़ता है, सिर्फ़ इसलिए ताकि स्क्रीन रिस्पॉन्स करे। ज़रा सोचिए कि आप अपनी उंगलियों के बजाय अपने नाखूनों से टैप और टाइप कर पाएं तो कितना आसान हो जाएगा। रिसर्चर अब एक ऐसी ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश पर काम कर रहे हैं, जिसे इस काम को मुमकिन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है; यह लंबे नाखूनों को टचस्क्रीन-फ्रेंडली स्टाइलस में बदल देती है।



टचस्क्रीन-कम्पैटिबल नाखूनों के पीछे का आइडिया

लुइसियाना के सेंटेनरी कॉलेज की एक रिसर्च टीम अमेरिकन केमिकल सोसाइटी (ACS) की स्प्रिंग मीटिंग में अपने नतीजे पेश करेगी। यह प्रोजेक्ट तब शुरू हुआ जब अंडरग्रेजुएट छात्रा मानसी देसाई ने देखा कि लंबे नाखूनों वाले लोगों के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना कितना मुश्किल हो सकता है। ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन और टैबलेट में कैपेसिटिव टचस्क्रीन का इस्तेमाल होता है। ये स्क्रीन अपनी सतह पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फ़ील्ड बनाती हैं। जब कोई कंडक्टिव चीज़, जैसे कि उंगली का सिरा या पानी की एक बूंद, उस फ़ील्ड के संपर्क में आती है, तो इससे स्क्रीन की कैपेसिटेंस बदल जाती है। डिवाइस इस बदलाव को पहचान लेता है और इसे एक टच के तौर पर रजिस्टर कर लेता है। लेकिन, जो चीज़ें बिजली कंडक्ट नहीं करतीं, जैसे कि नाखून या पेंसिल का इरेज़र, वे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड पर कोई असर नहीं डालतीं। नतीजतन, स्क्रीन किसी भी इनपुट को पहचान नहीं पाती। नाखूनों से टचस्क्रीन पर काम करवाने के लिए, उनमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल चार्ज ले जाने की क्षमता होनी चाहिए।



काली और खतरनाक चीज़ों से आगे बढ़ना

इस समस्या को हल करने की पिछली कोशिशों में नेल पॉलिश में कार्बन नैनोट्यूब या धातु के कण जैसी कंडक्टिव चीज़ें मिलाना शामिल था। हालांकि ये चीज़ें असरदार थीं, लेकिन मैन्युफ़ैक्चरिंग के दौरान ये असुरक्षित हो सकती हैं, क्योंकि अगर इन्हें सांस के ज़रिए अंदर ले लिया जाए तो ये खतरनाक हो सकती हैं। साथ ही, इनसे नेल पॉलिश का रंग गहरा या मेटैलिक हो जाता है, जिससे उसकी कॉस्मेटिक अपील कम हो जाती है। स्पष्टता और चालकता दोनों प्राप्त करने के लिए, देसाई ने परीक्षण और त्रुटि विधि का उपयोग करते हुए कई संयोजनों का परीक्षण किया। उन्होंने बाज़ार में उपलब्ध 13 क्लियर कोट और 50 से अधिक योजकों के साथ प्रयोग किया। इस प्रक्रिया के दौरान, उन्होंने दो आशाजनक तत्व पहचाने: टॉरिन के विभिन्न रूप, जो अक्सर आहार पूरकों में उपयोग किया जाता है, और इथेनॉलमाइन, एक सरल कार्बनिक अणु।



कोई भी यूज कर सकता है इस पॉलिश को

इथेनॉलमाइन ने आवश्यक विद्युत गुण प्रदान करने में मदद की और पॉलिश के साथ अच्छी तरह से काम किया, लेकिन इससे कुछ विषाक्तता संबंधी चिंताएं जुड़ी थी। संशोधित टॉरिन विषैला नहीं है, हालांकि इससे थोड़ी धुंधली उपस्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि, जब इन दोनों को मिलाया गया, तो एक ऐसा फ़ॉर्मूला तैयार हुआ जिससे स्मार्टफोन नाखून से स्पर्श का पता लगा सकता था। देसाई का दावा है कि अब इस पॉलिश को किसी भी मैनीक्योर के ऊपर या सीधे नाखूनों पर भी लगाया जा सकता है, जिससे उन लोगों को भी मदद मिल सकती है जिनके उंगलियों के पोरों पर कड़ेपन (calluses) की समस्या है। इसलिए, इसके कॉस्मेटिक और लाइफ़स्टाइल, दोनों तरह के फ़ायदे हैं"। पॉलिश अभी रोज़ाना इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है, इस पर और काम किया जा रहा है।



टचस्क्रीन इंटरैक्शन के लिए एक नया केमिस्ट्री वाला तरीका



उनका सुझाव है कि जब यह पॉलिश किसी टचस्क्रीन के इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के संपर्क में आती है, तो ये प्रोटॉन अणुओं के बीच अपनी जगह बदलते हैं। इस हलचल से सतह की कैपेसिटेंस में थोड़ा सा हालांकि शुरुआती नतीजे उत्साहजनक हैं, लेकिन यह पॉलिश अभी रोज़ाना इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है। इथेनॉलमाइन-टॉरिन का सबसे अच्छा काम करने वाला मिश्रण भी, जब नाखूनों पर लगाया जाता है, तो भरोसेमंद तरीके से काम नहीं करता। एक और दिक्कत यह है कि इथेनॉलमाइन जल्दी उड़ जाता है, जिसका मतलब है कि पॉलिश लगाने के बाद सिर्फ़ कुछ घंटों तक ही असरदार रहती है। टीम को यह भी उम्मीद है कि वे पूरी तरह से ज़हर-रहित कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लेंगे।