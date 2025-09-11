सड़क धंसी तो सामने आया 400 साल पुराना रहस्य! स्थानीय लोगों ने मांगी आधिकारिक जांच

नारी डेस्क: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में हाल ही की बारिश के बाद एक बड़ा रहस्य सामने आया है। बारिश के कारण एक सड़क धंस गई और उसके नीचे ऐसा गड्ढा बना जिससे लोगों को शक हुआ कि ये कोई आम गड्ढा नहीं, बल्कि इतिहास से जुड़ा कोई राज़ है। स्थानीय लोग इसे 400 साल पुरानी सुरंग बता रहे हैं और अब इस पर जांच की मांग उठ रही है।

कैसे हुआ खुलासा?

बुरहानपुर के अंडा बाजार इलाके में बीते कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही थी। बारिश के बाद अचानक सड़क पर एक बड़ा गड्ढा नजर आया, जिसे देखकर लोगों ने तुरंत नगर निगम को सूचना दी। बुधवार की दोपहर नगर निगम की टीम जेसीबी मशीन लेकर पहुंची और गड्ढा भरने के लिए उसमें मिट्टी डालने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जैसे ही मिट्टी डाली जाती, वह नीचे धंस जाती। गड्ढा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे लोगों का शक और गहरा हो गया कि ज़रूर नीचे कुछ और है।

क्या है यह सुरंग?

मौके पर कुछ इतिहासकार भी पहुंचे, जिन्होंने गड्ढे की गहराई और संरचना को देखा। इतिहासकार कमरुद्दीन फलक ने बताया कि यह सुरंग "जनता हवा से जानता हमाम" तक जाने वाला रास्ता हो सकता है, जो लगभग 400 साल पुराना है और मुगल काल से जुड़ा हो सकता है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यह गड्ढा लगभग 20 फीट गहरा है। इतिहास के जानकारों के अनुसार, इस इलाके में पहले से ही कई मुगलकालीन इमारतें मौजूद हैं, इसलिए इस सुरंग का मुगल काल से जुड़ा होना पूरी तरह संभव है।

क्या कहता है पुरातत्व विभाग?

इस मामले में पुरातत्व विभाग के संरक्षण अधिकारी विपुल मेश्राम का कहना है कि मैं फिलहाल भोपाल में हूं और मुझे कुछ तस्वीरें मिली हैं। अभी यह कहना मुश्किल है कि यह गड्ढा क्या है। टीम को मौके पर भेजा जाएगा, और जांच के बाद ही साफ तौर पर कुछ कहा जा सकेगा।"

स्थानीय लोग क्या चाहते हैं?

स्थानीय निवासियों और इतिहासकारों की मांग है कि

गड्ढे को सिर्फ मिट्टी डालकर भरने के बजाय उसकी जांच होनी चाहिए। अगर यह सुरंग ऐतिहासिक है, तो इसे संरक्षित किया जाए पुरातत्व विभाग या एएसआई को इस पर रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन शुरू करना चाहिए। बुरहानपुर जैसे ऐतिहासिक शहरों में ऐसे गड्ढे सिर्फ मिट्टी के नहीं होते, बल्कि उनके भीतर इतिहास की परतें छुपी होती हैं।