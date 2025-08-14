19 AUGTUESDAY2025 12:02:44 PM
सचिन तेंदुलकर के बेटे की हुई सगाई, जानिए कौन है Cricket के भगवान की होने वाली बहू

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 14 Aug, 2025 01:15 PM
सचिन तेंदुलकर के बेटे की हुई सगाई, जानिए कौन है Cricket के भगवान की होने वाली बहू

नारी डेस्क:  पूर्व भारतीय कप्तान और क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी सगाई  सगाई मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से हो गई है। सगाई एक निजी समारोह में हुई, जिसमें दोनों पक्षों के करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए। हालांकि यह खबर सामने आने के बाद लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर सचिन तेंदुलकर की बहू रानी है कौन 

पशु प्रेमी हैं अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर 

बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर व्यवसायी रवि घई की पोती हैं।  वे एक उद्यमी (entrepreneur) और पशु कल्याण की सक्रिय समर्थक (animal welfare advocate) हैं। उन्होंने Mr. PAWS नामक एक पेट स्किनकेयर और स्पा ब्रांड की स्थापना की है, जो मुंबई में स्थित है।  इसके अतिरिक्त, वे WVS ABC प्रोग्राम के तहत वेटरनरी टेक्नीशियन (veterinary technician) के रूप में प्रमाणित भी हैं, जो उनके पशु कल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाता है। 

जाने- माने व्यवसायी हैं सचिन  तेंदुलकर के समधी

सोशल मीडिया पर उपलब्ध तस्वीरों से पता चलता है कि सानिया और तेंदुलकर परिवार विशेषत: सारा तेंदुलकर के बीच पहले से ही अच्छी दोस्ती और करीबी संबंध रहे हैं। वहीं सानिया के पिता की बात करें तो रवि इकबाल घई एक प्रतिष्ठित मुंबई के व्यवसायी हैं, जो Graviss Hospitality Ltd. के चेयरमैन हैं। यह कंपनी हॉस्पिटैलिटी (अतिथिसेवा) और फूड इंडस्ट्री में सक्रिय है। उनके पिता इकबाल कृष्ण “I.K.” घई ने भारत में Kwality Ice Cream ब्रांड की स्थापना की थी और मरीन ड्राइव, मुंबई में InterContinental Hotel की नींव रखी थी।
तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं अर्जुन

रवि घई ने परिवार के व्यवसाय को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाया है, विशेष रूप से मध्य पूर्व में आइसक्रीम निर्माण इकाइयाँ स्थापित कर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, उन्होंने परिवार के समृद्ध विरासत को और आगे बढ़ाते हुए The Brooklyn Creamery जैसे आधुनिक, हेल्थ-केंद्रित आइसक्रीम ब्रांड का भी समर्थन किया है। वहीं अर्जुन की बात करें तो वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुके हैं। 

