एक भयंकर तूफान के बीच फंसा सचिन तेंदुलकर का विमान, भयानक अनुभव किया शेयर

नारी डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। वह हाल ही में केन्या के मासाई मारा के जंगलों में एक अजीब सी परिस्थिति में फंस गए। उन्होंने अपनी यात्रा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनका विमान एक भयंकर तूफान के बीच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।



तेंदुलकर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- "जंगल का आपका स्वागत करने का अपना ही तरीका होता है, हमेशा! थोड़ा भटका हुआ, फिर भी मस्ती के लिए तैयार।" वीडियो में वह बताते हैं, "हम विमान के अंदर थे और तूफ़ान को अपनी ओर आते देख सकते थे। असल में, हमें ठीक उसी जगह उतरना था जहां तूफ़ान अभी है। हम लैंडिंग स्ट्रिप से लगभग दो मील दूर थे, लेकिन ख़राब मौसम के कारण हम उतर नहीं सके।आगे बढ़ने का कोई विकल्प न होने पर, पायलट ने विमान को दूसरी हवाई पट्टी पर मोड़ दिया, लेकिन इससे भी कई समस्याएं पैदा हुईं" ।



तेंदुलकर ने आगे कहा, "हमें कहीं और उतरने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन इस नए रनवे पर जंगली मछलियां थीं,इसलिए, उन्हें डराने के लिए हम एक बार नीचे उतरे, फिर दोबारा उड़ान भरी। आखिरकार, रनवे साफ़ हो गया और हम सुरक्षित रूप से उतरने में कामयाब रहे।" हालांकि बारिश के कारण वे कुछ समय के लिए वह जंगल में ही फंस गए और उन्हें मदद आने का इंतजार करना पड़ा।उन्होंने कहा- "अभी बारिश हो रही है, और हम तुरंत उड़ान नहीं भर सकते। स्थानीय मुखिया हमें लेने आ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कहां हैं, तो हाँ, हम यहीं जंगल में हैं!" सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर विचार किए जाने की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है।

