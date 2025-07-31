मसूरी जाने वालों के लिए काम की खबर, अब बिना रजिस्ट्रेशन के शहर में नहीं मिलेगी एंट्री

नारी डेस्क: मसूरी आने वाले पर्यटकों को अब शहर के होटल, अतिथि गृह आदि में ‘चेक-इन' करते समय उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ओर से विकसित पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कराना होगा। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। ऐसा लोकप्रिय पर्यटक स्थल पर अत्यधिक भीड़भाड़ से निपटने और यातायात का प्रबंधन करने के लिहाज से किया गया है।

देहरादून के जिला पर्यटन अधिकारी बृजेंद्र पांडेय ने बताया कि यह नया नियम बुधवार से लागू हो गया। उन्होंने कहा- “पहले होटलों, अतिथि गृहों, होम स्टे और ऐसी अन्य सुविधाओं को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। इसके बाद उन्हें अपने अतिथियों के ‘चेक-इन' करते समय उनका विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा।” पांडेय के मुताबिक2022 और 2024 के बीच शहर में पर्यटकों की आमद लगभग दोगुनी होने के कारण नया नियम लागू करना पड़ा है।



पांडेय के अनुसार, इस कदम से मसूरी शहर में पर्यटकों की संख्या का वास्तविक आंकड़ा उपलब्ध हो सकेगा। होटल और ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने वाली अन्य सुविधाओं के मालिकों से इस नये नियम का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले, मई में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राज्य सरकार को मसूरी में पर्यटकों का पंजीकरण शुरू करने और नियमित रूप से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।