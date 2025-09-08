लालकिले से एक नहीं, तीन कलश हुए थे चोरी!  मुनि बनकर चुराने वाले शातिर आरोपी ने किया बड़ा खुलासा

नारी डेस्क: देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लालकिले के पास स्थित 15 अगस्त पार्क से करोड़ों रुपये के कलश चोरी होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक माना जा रहा था कि वहां से केवल एक ही कलश चोरी हुआ था, लेकिन गिरफ्तार किए गए आरोपी भूषण वर्मा ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि उसने एक नहीं बल्कि तीन कलश चुराए थे।

गिरफ्तारी कैसे हुई?

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस केस में बड़ी सफलता पाई है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी भूषण वर्मा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के असौड़ा गांव में छिपा हुआ है। इस सूचना के बाद दिल्ली पुलिस ने हापुड़ पुलिस की मदद से रविवार शाम को करीब 6 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी किया गया एक कीमती कलश भी बरामद हुआ है।

बाकी दो कलश कहां हैं?

भूषण वर्मा ने बताया कि उसने कुल तीन कलश चुराए थे, लेकिन अभी तक केवल एक ही बरामद हो पाया है। बाकी दो कलशों की तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी और जांच कर रही है। इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पुलिस अन्य संदिग्ध लोगों की भी तलाश कर रही है।

धार्मिक भेष में दिया वारदात को अंजाम

इस चोरी को अंजाम देने के लिए आरोपी ने बड़ी चालाकी और योजना के साथ काम किया। वह जैन समाज के मुनि जैसा वेशभूषा पहनकर आया था धोती और चुन्नी में। इससे वह धार्मिक व्यक्ति की तरह दिख रहा था, जिससे लोगों को शक न हो और सीसीटीवी कैमरों में उसकी पहचान छिपी रहे।

कैसे पकड़ा गया आरोपी?

पुलिस ने इस केस की जांच शुरू करते ही इलाके के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में भूषण वर्मा धार्मिक भेष में दिखा। कैमरों की मदद से पुलिस उसकी गतिविधियों का पीछा करते हुए गाजियाबाद से होते हुए हापुड़ तक पहुंची। अंत में असौड़ा गांव में छापा मारकर उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

हापुड़ पुलिस का सहयोग

हापुड़ के एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पुलिस ने हापुड़ पुलिस से संपर्क किया था। आरोपी की लोकेशन की पक्की जानकारी मिलते ही तुरंत स्थानीय फोर्स को अलर्ट किया गया और कार्रवाई शुरू की गई।

