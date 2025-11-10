10 NOVMONDAY2025 9:00:45 PM
क्या आपके बच्चों को भी बार-बार होती है पेट में इंफेक्शन तो जानिए कैसे करें उनकी Care

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Nov, 2025 04:15 PM
नारी डेस्क:   बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है जिसके कारण उन्हें इंफेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। इसके अलावा इस कारण बच्चे बार-बार बीमार भी पड़ सकते हैं। दूषित पानी और अस्वस्थ खाने के कारण भी बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है। जब बच्चे बाहर से आने के बाद बिना हाथ धोए खाना खाने लगते हैं जिसके कारण वह इंफेक्शन से घिर सकते है। पेट में दर्द के अलावा बच्चों को उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। आप बच्चे को पेट में इंफेक्शन से कैसे बचा सकते हैं, आज आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में... 

क्यों होती है पेट में इंफेक्शन? 

पेट में इंफेक्शन बच्चे को रोटावायरल और नोरोवायरस के कारण होते हैं। यह दोनों ही वायरस बहुत ही इंफेक्शन वाले होते हैं। बच्चे इससे एक बार से ज्यादा बार भी संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमित होने के बाद बच्चों को उल्टी और दस्त जैसी समस्या होने लगती है जो बाद में कम भी हो सकती है। 

लक्षण 

 जी मिचलाना 

दस्त 

उल्टी होना और बीमार जैसे महसूस करना 

बहुत ज्यादा सिर दर्द होना 

 हाथ-पैरों में दर्द होना 

कैसे करें बच्चे को बचाव? 

खिलाएं ये चीजें 

बच्चों को किसी भी तरह की इंफेक्शन से बचाने के लिए आप उन्हें हल्के और आसानी से पचने वाले आहार खिलाएं। मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया और हल्की चीजें आप उन्हें खिलानी चाहिए। इन चीजों को पचाने में बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं होगी और उनके शरीर को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिलेगी। 

तरल पदार्थ दें 

दस्त और उल्टी के कारण बच्चे को डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, इसलिए आप उन्हें तरल पदार्थ का सेवन करवाएं। आप उनका पसंदीदा जूस और सूप उन्हें दे सकते हैं। 

इसके अलावा यदि बच्चे को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरुर ले लें। 

