रवीना टंडन का 70 करोड़ का आलीशान घर, देखें अंदर की तस्वीरें

नारी डेस्क: 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन का बांद्रा स्थित घर सच में एक शानदार मास्टरपीस है। 70 करोड़ रुपये की कीमत वाला यह घर मोरक्को की बारीक नक्काशी और यूरोपीय क्लासिक डिजाइन का अनोखा संगम पेश करता है। घर के अंदर लाल ईंटों की दीवारें और मार्बल फ्लोरिंग देखकर आपको भी घर सजाने के कई आइडियाज मिल सकते हैं।

53 साल की उम्र में भी रवीना अपनी खूबसूरती और स्टाइल से फैंस का दिल जीतती हैं। उनके घर का नाम नीलया है और यह मुंबई में स्थित है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घर की सबसे बड़ी खासियत इसकी थीम है, जिसमें मोरक्को की नक्काशी और फ्रेंच आर्किटेक्चर का बेहतरीन मिश्रण नजर आता है।

लिविंग रूम की खूबसूरती

रवीना के घर का लिविंग एरिया बेहद स्पेशियस और खूबसूरत है। यहाँ शानदार मार्बल फ्लोरिंग है, जो पूरे कमरे को ग्लैमरस लुक देती है। आरामदायक काले और ग्रे रंग के सोफे, चमकदार ब्लैक सेंटर टेबल और ऑलिव ग्रीन कालीन का कॉम्बिनेशन कमरे को आकर्षक बनाता है। बड़ी कांच की खिड़कियां और सुनहरे लैंप की रोशनी से वातावरण और भी खास लगता है।

पैनल वाली दीवारें और रॉयल वाइब

रवीना के घर की पैनल वाली दीवारें कमरे को क्लासिक और रॉयल लुक देती हैं। गहरे रंग की पैनल वाली दीवारों के साथ सुनहरा झूमर कमरे में खूबसूरत रोशनी फैलाता है। नक्काशीदार लकड़ी की कुर्सियां विंटेज और मॉर्डन डिज़ाइन का परफेक्ट बैलेंस देती हैं।

होम मिनी बार एरिया

रवीना के घर में एक होम मिनी बार भी है, जिसमें गहरे भूरे रंग की लकड़ी का शानदार इस्तेमाल किया गया है। मिरर वॉल कमरे को बड़ा दिखाती है और रोशनी को रिफ्लेक्ट कर चमक बढ़ाती है। एनिमल प्रिंट वाली हाई-बैक कुर्सियां और मेटल के सजावटी सामान घर के हर कोने में उनकी बोल्ड और आर्टिस्टिक पसंद को दिखाते हैं।

रस्टिक चार्म और इंटीरियर आर्ट

घर की दीवारों पर ईंटों जैसा टेक्सचर कमरे को मिट्टी जैसा और गर्म अहसास देता है। पर्सनल टच के लिए दीवारों पर फैमिली फोटोज़ खूबसूरती से सजाई गई हैं। इस घर में रस्टिक चार्म और इंटीरियर आर्ट का बेहतरीन मिश्रण नजर आता है।

पूजा वाला एरिया

रवीना के घर का पूजा एरिया सादगी और आध्यात्मिकता का संगम है। यहाँ भगवान की मूर्तियों के साथ पारंपरिक पीतल के दीये और ताजे गेंदे के फूल सजाए जाते हैं। पूजा घर के पीछे लगे बड़े दर्पण से रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और छोटा एरिया भी बड़ा लगता है।

मशहूर कलाकारों की पेंटिंग्स

रवीना को आर्ट का बहुत शौक है। उनके घर की दीवारों पर परेश मैती और थोटा वैकुंठम जैसी पेंटिंग्स लगी हैं। आधुनिक और पारंपरिक आर्ट का मिश्रण घर की खूबसूरती और अलग पहचान देता है। सुनहरे फ्रेम में भगवान बुद्ध की पेंटिंग और फ्लोरल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग घर के हर कोने को सजाती हैं।

बालकनी का खूबसूरत एरिया

रवीना टंडन के घर की बालकनी खुली, हवादार और सुकून भरी है। मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ स्लेटी रंग की दीवारें और फर्श इसे शांत और आकर्षक बनाते हैं। बालकनी में लगे बड़े हरे पेड़ और मिट्टी के सजावटी बर्तन इसे और भी रस्टिक और प्राकृतिक लुक देते हैं। रवीना टंडन का घर केवल आलीशान नहीं है, बल्कि इसमें आधुनिकता, क्लासिक डिजाइन और पर्सनल टच का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। घर के हर कोने में उनकी शैली, आर्ट और सजावट की समझ झलकती है, जो घर सजाने के लिए प्रेरणा देती है।