28 SEPSUNDAY2025
पंडाल में छलके रानी-काजोल के आंसू,काका की याद में डूबा परिवार,वीडियो वायरल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Sep, 2025 12:04 PM
नारी डेस्क:  शारदीय नवरात्रि के मौके पर पूरे देश में मां दुर्गा की भव्य पूजा का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और रानी मुखर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों भावनाओं के हावी होकर इमोशनल नजर आईं। इस साल की दुर्गा पूजा मुखर्जी परिवार के लिए विशेष रूप से भावुक रही क्योंकि काजोल और रानी अपने प्यारे काका देब मुखर्जी को याद कर आंसू रोक नहीं पाईं।

रानी और काजोल ने मां दुर्गा का किया भव्य स्वागत

वीडियो में देखा जा सकता है कि रानी मुखर्जी और काजोल ने मुंबई में लगाए गए पारिवारिक पंडाल में मां दुर्गा का स्वागत किया। दोनों ने हाथों में फूल लेकर देवी माता पर बरसाए। पूजा के दौरान रानी ने व्हाइट कलर की साड़ी, जबकि काजोल ने गोल्डन साड़ी पहनकर ट्रेडिशनल लुक अपनाया। उनका यह अवतार सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है और फैंस द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है।

काका देब मुखर्जी को याद कर छलके आंसू

पूजा के दौरान, काजोल, रानी और तनिषा मुखर्जी अपने काका देब मुखर्जी को याद कर भावुक हो गईं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तीनों को देखकर उनके कजिन और फिल्ममेकर अयान मुखर्जी भी इमोशनल हो गए। इस भावुक पल ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा और फैंस ने इस परिवारिक प्यार को देखकर प्रतिक्रिया दी।

सुमोना और शरबानी मुखर्जी भी मौजूद

दुर्गा पूजा में शरबानी मुखर्जी और सुमोना चक्रवर्ती भी पहुंचीं। दोनों ने सिंपल और क्लासी लुक अपनाया। इंस्टाग्राम पर इनके वीडियोज और तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं। दोनों ने रानी और काजोल के साथ कई फोटोज क्लिक करवाईं। शरबानी मुखर्जी को बॉलीवुड में ‘बॉर्डर’ फिल्म में सुनील शेट्टी की पत्नी के रोल से पहचाना जाता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इस पूजा के दौरान परिवार के भावुक पलों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस और दर्शक रानी- काजोल की भावनाओं और परिवारिक एकजुटता को देखकर काफी प्रभावित हुए हैं। खासतौर पर काका को याद करने का यह भावनात्मक पल दर्शकों के दिलों को छू रहा है।  

