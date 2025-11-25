02 DECTUESDAY2025 8:36:47 PM
राम-सीता के विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त पर  राम मंदिर के शिखर पर फहराया धर्म ध्वज

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Nov, 2025 12:13 PM
नारी डेस्क: अयोध्या राम मंदिर पर आज भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 बजे रामलला मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया। ध्वजारोहण का समय भगवान राम और माता सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहू्र्त के साथ हुआ।. ध्वज पर एक चमकता हुआ सूरज, कोविदारा का पेड़ और  'ॐ' जो की भगवान श्रीराम के आदर्शों और राम राज्य की सोच को दिखाता है। इस कार्यक्रम के लिए अयोध्या को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया । 
PunjabKesari

अयोध्या में सुरक्षा बेहद कड़ी रहेगी और मंदिर परिसर में प्रवेश सिर्फ क्यूआर कोड आमंत्रित मेहमानों को ही मिलेगा।   श्री राम जन्मभूमि मंदिर में झंडा फहराने सेरेमनी को लेकर भक्तों और पुजारियों ने गहरा उत्साह और भावना दिखाई, और इस दिन को ऐतिहासिक और बहुत मायने रखने वाला बताया। एक भक्त ने कहा- “यह एक अद्भुत घटना है और हमारे भारत के लिए गर्व का पल है। लोग यहां बहुत उत्साह और खुशी के साथ पहुंचे हैं। पहले ऐसा नहीं लगता था कि श्री राम यहां मौजूद हैं, लेकिन आज यहां होना हमें भारत के नागरिकों के तौर पर बहुत गर्व और एनर्जी से भर देता है। इस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।” 

PunjabKesari
 पुजारियों ने भी इस पल की इमोशनल अहमियत बताई। पुजारी भोला पटवा ने दशकों पहले की एक प्रार्थना को याद किया- “मैं सभी को बताना चाहता हूं कि 1971 में, मैंने महाराज, गुरु महाराज अनंत श्री देवराभावजी महाराज, जोगी संबराध और स्वामीश देवराभावजी महाराज से प्रार्थना की थी, कि लोग मंदिर, देवता और राम जन्मभूमि की पवित्र जगह को कब देख पाएंगे। आज वह सपना सच हो गया है।”

 

PunjabKesari
एक और पुजारी ने कहा- “आज का दिन बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि राम मंदिर बन गया है। हम योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। मंदिर को बहुत लगन से बनाया गया है, जिससे ज़बरदस्त बदलाव आए हैं। यह एक शानदार और इंस्पायरिंग स्ट्रक्चर है, जो इसमें शामिल सभी लोगों की लगन और बिना थके कोशिशों को दिखाता है।” 

PunjabKesari
मंदिर के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया झंडा, जिसका साइज़ 22 फीट गुणा 11 फीट है, मंदिर के कंस्ट्रक्शन के पूरा होने का निशान है। अहमदाबाद के एक पैराशूट स्पेशलिस्ट ने इसे बनाया है, इसका वज़न दो से तीन किलोग्राम के बीच है और इसे 161 फीट ऊंची चोटी और 42 फीट के फ्लैगपोल के हिसाब से बनाया गया है। झंडे पर सूरज का सिंबल होगा, जो भगवान राम के सूर्यवंशी वंश और डिवाइन एनर्जी को दिखाता है।
इसके अलावा, सेरेमनी में आने वाले गेस्ट को मंदिर कैंपस के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी।

