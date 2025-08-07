10 AUGSUNDAY2025 2:30:43 PM
Raghav Juyal ने खोया आपा, Sakshi Malik पर जड़ दिया थप्पड़, वायरल हुआ भद्दी फाइट का वीडियो

  07 Aug, 2025
Raghav Juyal ने खोया आपा, Sakshi Malik पर जड़ दिया थप्पड़, वायरल हुआ भद्दी फाइट का वीडियो

नारी डेस्क: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मशहूर डांसर और एक्टर राघव जुयाल और एक्ट्रेस साक्षी मलिक के बीच जबरदस्त झगड़ा होता दिख रहा है। वीडियो देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि इसमें दोनों एक्टर्स एक-दूसरे पर हाथ उठाते नजर आ रहे हैं।

क्या है वीडियो में?

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राघव और साक्षी किसी रिहर्सल हॉल में मौजूद हैं। उनके साथ वहां दो और लोग भी हैं। वीडियो की शुरुआत में साक्षी मलिक बेहद गुस्से में राघव जुयाल के बाल खींचती हैं और उन्हें मारने की कोशिश करती हैं। इसके बाद राघव भी गुस्से में आ जाते हैं और साक्षी को एक थप्पड़ मार देते हैं। इस पर साक्षी दोबारा उन पर हमला करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहां मौजूद बाकी दो लोग उन्हें रोक लेते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि साक्षी रोने लगती हैं और दोनों एक्टर्स अपना आपा खो बैठे हैं।इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस परेशान हो गए हैं और कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या वाकई राघव ने साक्षी को थप्पड़ मारा? क्या दोनों के बीच कोई निजी झगड़ा था?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साक्षी मलिक ने दी सफाई

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, साक्षी मलिक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर पूरे मामले की सच्चाई बताई। उन्होंने लिखा- "दोस्तों, ये सिर्फ हाल ही में हुई एक एक्टिंग प्रैक्टिस सेशन का सीन था। यहां किसी को चोट पहुंचाने या अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। बस चार एक्टर्स मिलकर एक परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। उम्मीद है आप लोग इसे समझेंगे।"

इसका मतलब ये है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो असली लड़ाई नहीं थी बल्कि एक एक्टिंग का हिस्सा था, जिसे रिहर्सल के दौरान शूट किया गया था। लेकिन ये सीन इतना रियलिस्टिक था कि लोग इसे सच समझ बैठे।

राघव जुयाल और साक्षी मलिक के बीच जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो किसी असली झगड़े का नहीं बल्कि एक एक्टिंग प्रैक्टिस का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर अक्सर चीज़ें गलतफहमी का कारण बन जाती हैं, इसलिए किसी भी वीडियो या खबर पर यकीन करने से पहले उसकी सच्चाई जानना जरूरी है।  

