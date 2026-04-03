खामोश किया गया, हारा नहीं...'  डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा  का पहला वीडियो

नारी डेस्क: AAP सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और पार्टी द्वारा उन्हें हटाकर राज्यसभा में अशोक मित्तल को नया उप-नेता नियुक्त किए जाने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें "खामोश किया गया है, हराया नहीं गया"। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राघव चड्ढा ने कहा- 'आम आदमी' के लिए मेरा संदेश खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं"

Silenced, not defeated



My message to the ‘aam aadmi’

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खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ



'आम आदमी’ को मेरे संदेश pic.twitter.com/poUwxsu0S3 — Raghav Chadha (@raghav_chadha) April 3, 2026



एक वीडियो संदेश में,चड्ढा ने कहा कि जब भी उन्हें संसद में बोलने का अवसर मिलता है, तो वे आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं -- ऐसे विषय जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है और पूछा कि क्या जनता की चिंताओं को उठाना कोई अपराध है। उन्होंने कहा- "जब भी मुझे संसद में बोलने का मौका मिलता है, मैं लोगों से जुड़े मुद्दे उठाता हूं। मैं ऐसे विषय उठाता हूं जिन पर आम तौर पर चर्चा नहीं होती। क्या जनता के मुद्दों पर बोलना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गलती की है या कुछ गलत किया है?"।



चड्ढा ने आगे आरोप लगाया कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से संपर्क करके उन्हें संसद में बोलने से रोकने की कोशिश की है। "AAP ने कहा है कि राघव चड्ढा को बोलने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। संसद में मुझे बोलने से कोई क्यों रोके?"। अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, चड्ढा ने कहा कि उन्होंने लगातार आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली चिंताओं के बारे में बात की है, जिनमें डिलीवरी कर्मचारियों की समस्याएं, हवाई अड्डों पर भोजन की बढ़ती कीमतें, खाद्य पदार्थों में मिलावट, टोल शुल्क, मध्यम वर्ग पर कर का बोझ और टेलीकॉम रिचार्ज से जुड़ी प्रथाएं शामिल हैं। "मैंने ये मुद्दे उठाए हैं, और आम लोगों को इनसे फायदा हुआ है। इससे AAP को क्या नुकसान होता है? मुझे बोलने से कोई क्यों रोके?"



जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, चड्ढा ने उनके निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा- "आपने मुझे अपार प्रेम दिया है। मैं आपका समर्थन करने और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा समर्थन करते रहें - मैं आप ही में से हूं, और मैं आप ही के लिए हूं,"। अपने संदेश को एक काव्यात्मक अंदाज़ में खत्म करते हुए चड्ढा ने कहा- “मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझना। मैं एक नदी की तरह हूं जो समय आने पर बाढ़ का रूप ले सकती है। जय हिंद।” AAP ने गुरुवार को पंजाब से अपने विधायक अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का नया उप-नेता बनाया। इससे ऊपरी सदन में मौजूदा उप-नेता राघव चड्ढा को हटाने और उनकी जगह पंजाब से किसी नए चेहरे को लाने का रास्ता साफ हो गया।



अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने इस बदलाव को आसान बनाने और पार्टी सांसद अशोक मित्तल को ऊपरी सदन में पार्टी का नया उप-नेता नियुक्त करने के लिए राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा। फिलहाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं और AAP संसदीय दल के अध्यक्ष भी हैं। माना जा रहा है कि पार्टी ने सचिवालय से यह भी आग्रह किया है कि मौजूदा उप-नेता को बोलने का समय न दिया जाए। पिछले कुछ महीनों में, राघव चड्ढा ने जनहित के मुद्दों और लोगों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को उठाने में काफी मुखरता दिखाई है। इस बीच, AAP और पार्टी सांसद राघव चड्ढा के संबंधों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, हालांकि दोनों में से किसी भी पक्ष ने इन बिगड़े संबंधों के बारे में खुलकर बात नहीं की है और ज़्यादातर चुप्पी ही साधे रखी है।

