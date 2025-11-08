08 NOVSATURDAY2025 8:29:13 PM
Nari

सत्य साईं बाबा के 100वें जन्मदिन समारोह की तैयारियां शुरू, पीएम मोदी भी होंगे इसमें शामिल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Nov, 2025 01:21 PM
सत्य साईं बाबा के 100वें जन्मदिन समारोह की तैयारियां शुरू, पीएम मोदी भी होंगे इसमें शामिल

नारी डेस्क: पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर देश विदेश से उनके भक्त और अनुयायी सत्य साईं बाबा के मुख्य आश्रम और समाधि मंदिर प्रशांति निलयम में जुटने लगे हैं। यह समारोह 13 से 24 नवंबर तक आयोजित होगा। समारोह में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल होंगे। इस समारोह में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड से आई ऐलेना ने कहा- “जब मैं इस आश्रम में आती हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने घर वापस आ गई हूं। मैं बाबा के जन्मदिन के लिए लगभग एक महीने से यहां हूं।” 
PunjabKesari

साईं बाबा के निधन के 14 साल बाद भी उनके सार्वभौमिक आध्यात्मिक उपदेश और 'सेवा' का संदेश देश और दुनिया भर के लोगों को पुट्टपर्थी की ओर आकर्षित कर रहा है। यह उनके जन्म और अंतिम विश्राम दोनों का स्थान है। इस आयोजन में लगभग 140 देशों के भक्त एक साथ आ रहे हैं। बाबा के 2011 में महा समाधि लेने के बाद यह उनका 100वां जन्मदिन समारोह है। जिसे 'श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट' द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसे अबतक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। 

PunjabKesari
रूस की रहने वाली दारिया ने बताया-"मैं यहां आकर बहुत धन्य महसूस कर रही हूं क्योंकि यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर बाबा के इस 100वें जन्मदिन के लिए।" ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आर.जे. रत्नकार के अनुसार, पुट्टपर्थी के प्रशांति निलयम आने वाले लोगों की संख्या उस समय की तुलना में अधिक है जब बाबा व्यक्तिगत रूप से यहां मौजूद थे। इसका अर्थ है कि उनका मिशन आगे बढ़ रहा है और यह भरोसा और आत्मविश्वास देता है। समारोह में बड़ी संख्या हिस्सा ले रहे लोगों के लिए मुफ्त भोजन और ठहरने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिसके लिए अस्थायी आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों और अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले "सेवा दल" के नाम से जाने जाने वाले स्वयंसेवकों की सेना भी भीड़ प्रबंधन सहित अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एकत्र हो रही है। प्रबंध न्यासी रत्नकार ने बताया कि सत्य साईं बाबा ने आध्यात्मिकता को सामुदायिक सेवा से जोड़ा था।

Related News

    Nari Special

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
    X

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

    We respect your privacy information is safe and will never be shared.

    X

    Browser Notification

    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

    लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

    • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
    • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
    • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
    • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
    • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
    Got it