05 SEPFRIDAY2025 9:51:31 PM
Nari

नसीब वालों को ही होते हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन, रोजाना सिर्फ इतने ही लोगों से करते हैं मुलाकात

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 03 Sep, 2025 05:19 PM
नसीब वालों को ही होते हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन, रोजाना सिर्फ इतने ही लोगों से करते हैं मुलाकात

नारी डेस्क:  आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज बहुत ही कम समय में लगभग सभी के पसंदीदा गुरुजी बन गए हैं। अपने शांत स्वभाव और जटिल सच्चाइयों को सहजता से समझाने के लिए जाने जाने वाले प्रेमानंद महाराज की प्रशंसा न केवल आम आदमी, बल्कि सेलिब्रिटी भी करते हैं। लाखों लोग उनके दर्शन करने के लिए बेताब हैं, पर आप क्या जानते हैं कि   प्रेमानंद जी रोजाना कितने लोगों से मिलते हैं? 

PunjabKesari
हाल ही में, राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को गुरुजी से मिलने का मौका मिला। एक इंटरव्यू में राज ने कहा था- "मैं बहुत लंबे समय से एक आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण कर रहा हूं। दरअसल, पिछले दो सालों से मैं प्रेमानंद जी के संदेशों को रीपोस्ट कर रहा हूं और मुझे यह मौका मिला...। सिर्फ शिल्पा और राज ही नहीं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी प्रेमानंद जी के बेहद बड़े भक्त हैं। वह एक बार नहीं कई बार महाराज जी के दर्शन करने आ चुके हैं। 
PunjabKesari

शिल्पा के पति राज कुंद्रा ने बताया कि-  प्रेमानंद जी रोजाना सिर्फ़ 50-60 लोगों से मिलते हैं और उनके पास आने के लिए लगभग एक साल की वेटिंग लिस्ट होती है। इसलिए हमें एक मौका मिला जब मैं और शिल्पा उनसे मिलने जा सके और यह मेरे जीवन का  सबसे अच्छा दिन था। लोग इस इरादे से जाते हैं कि उनसे कोई सवाल पूछेंगे, कुछ ऐसा पूछेंगे जिससे उन्हें ज्ञान मिले, लेकिन जब मैं उनके सामने गया, तो मैं हक्का-बक्का रह गया, मैं कुछ कह नहीं पाया।
PunjabKesari

शिल्पा के पति ने आगे कहा- हम सभी सोचते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएँ हैं। हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, या हम कोई विलासिता की चीज़ खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी पिछले 20 सालों से अपनी दो किडनी फेल होने के बावजूद, रोज़ 5 घंटे डायलिसिस पर, फिर भी मुस्कुराते हुए, खुश रहते हुए जी रहे हैं, क्या संदेश है"

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it