"मेरी मां को गालियां दी गईं, उस बेचारी का क्या कसूर है...?" यह कहते ही पीएम मोदी की भर आई आंखें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि बिहार में कांग्रेस की हाल में संपन्न हुई 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान उनकी मां को अपशब्द कहे जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ है। मोदी ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस को वह भले ही माफ कर दें लेकिन बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मोदी ने दरभंगा में हाल में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे जाने से पैदा हुए विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा।



मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं : पीएम मोदी

पीएम ने कहा कि उनकी मां को अपशब्द कहना उन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है जो ‘भारत माता' का अपमान करते हैं और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा- ‘‘मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था तो उनका क्या दोष था। उनके लिए अपशब्द क्यों कहे गए?'' प्रधानमंत्री ने बिहार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए एक नयी सहकारी पहल का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करने के मौके पर दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं।



छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए: पीएम मोदी

मोदी ने कहा- कांग्रेस और राजद छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। मेरी मां को भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं। बिहार में जो हुआ, उसकी मैंने क्या, किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी। मां का जिक्र करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। मोदी ने कहा- ‘‘माताओं को अपशब्द कहने वाले लोगों की सोच यही होती है कि महिलाएं कमजोर होती हैं। मेरी मां को अपशब्द कहना बिहार की बेटियों और बहनों का अपमान है।'' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने हमेशा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम किया है।



पीएम ने बिहार की महिलाओं को दिया तोहफा

मोदी ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए ‘बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड' नामक सहकारी संस्था का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने इस नयी सहकारी संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपये हस्तांतरित करते हुए कहा कि यह संस्था बिहार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देगी।

