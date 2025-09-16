16 SEPTUESDAY2025 7:53:55 PM
Nari

पितृ पक्ष में क्या जानवरों का श्राद्ध किया जाता है? जानें पूरी सच्चाई

  • Edited By Monika,
  • Updated: 16 Sep, 2025 01:51 PM
पितृ पक्ष में क्या जानवरों का श्राद्ध किया जाता है? जानें पूरी सच्चाई

नारी डेस्क : पितृ पक्ष 2025 में हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध करते हैं। यह एक ऐसा समय है जब परिवार में खुशहाली और सौभाग्य बनाए रखने के लिए मृतक परिजनों की आत्मा की मुक्ति और संतोष के लिए विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस दौरान इंसानों के अलावा जानवरों का भी श्राद्ध किया जा सकता है।

जानवरों के लिए श्राद्ध का शास्त्रीय दृष्टिकोण

धार्मिक ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में पशु-पक्षियों के लिए श्राद्ध करने का कोई नियम नहीं है। पितृ पक्ष में श्राद्ध केवल मानव पितरों के लिए किया जाता है। फिर भी, कई लोग अपने प्रिय पालतू या किसी अन्य जानवर के प्रति भावनात्मक लगाव रखते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे मामलों में आप दान, पौधा लगाना या भोजन दान करके अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। यह औपचारिक श्राद्ध नहीं है, बल्कि केवल भावनात्मक श्रद्धा के तौर पर किया जाता है।

PunjabKesari

अनजाने में हुई पशु मृत्यु और उसका उपाय

कई बार हमारे कारण जानवरों की अनजाने में मृत्यु हो जाती है, जैसे सड़क हादसे में गाय, कुत्ता या कोई अन्य पशु मर जाए। ऐसी स्थिति में आप उनके नाम से मंदिर में दान कर सकते हैं और भगवान विष्णु से माफी मांग सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और यह आपकी श्रद्धा को दर्शाता है।

PunjabKesari

पितृ पक्ष में पशुओं के लिए क्या किया जा सकता है?

पितृ पक्ष के दौरान कुछ जानवरों को भोजन कराना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जैसे कौए, गाय, कुत्ते और चींटियां। इन्हें भोजन देने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह परंपरा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि बच्चों और परिवार को पशुओं के प्रति करुणा और सम्मान सिखाने का माध्यम भी है।

पितृ पक्ष का श्राद्ध केवल मानव पितरों के लिए किया जाता है, लेकिन भावनात्मक श्रद्धा के तौर पर आप अपने प्रिय पशु या पालतू के लिए दान, पौधा लगाना या भोजन दान कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी भावनाओं को संतोष मिलेगा, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी कोई दोष नहीं माना जाएगा।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it