Parmesan बैंगन स्टिक्स

नारी डेस्क : अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ हेल्दी और टेस्टी स्नैक बनाना चाहते हैं, तो पार्मेज़ान बैंगन स्टिक्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह रेसिपी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है, जिसमें ऑलिव ऑयल, तिल, मसाले और पार्मेज़ान चीज़ का कमाल का फ्लेवर मिलता है। इसे बनाना बेहद आसान है और यह डीप फ्राइड स्नैक्स का हेल्दी विकल्प भी है।

Servings - 3

सामग्री

ऑलिव ऑयल – 45 मिलीलीटर

भुने तिल – 1 बड़ा चम्मच

लाल मिर्च के फ्लेक्स – 1 छोटा चम्मच

नमक – ½ छोटा चम्मच

काली मिर्च – ¼ छोटा चम्मच

पार्मेज़ान चीज़ – 2 बड़े चम्मच

ब्रेड क्रम्ब्स – 1 बड़ा चम्मच

बैंगन – 200 ग्राम

विधि

1. एक बाउल में ऑलिव ऑयल, भुने तिल, लाल मिर्च फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च, पार्मेज़ान चीज़ और ब्रेड क्रम्ब्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

2. अब इसमें 200 ग्राम कटे हुए बैंगन डालें और अच्छी तरह मिक्स करें ताकि मसाला अच्छे से लग जाए।

3. तैयार बैंगन स्टिक्स को बेकिंग ट्रे में रखें।

4. ओवन को 180°C (या 356°F) पर प्रीहीट करें और 30 मिनट तक बेक करें।

5. बाहर निकालकर गरमागरम परोसें।

