मर चुकी पत्नी को सीने से लगाकर रखेंगे पराग त्यागी, बनवाया शेफाली जरीवाला का टैटू

  Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Aug, 2025 02:17 PM
मर चुकी पत्नी को सीने से लगाकर रखेंगे पराग त्यागी, बनवाया शेफाली जरीवाला का टैटू

नारी डेस्क:   'कांटा लगा गर्ल' शेफाली जरीवाला भले ही इस दुनिया में नहीं रही लेकिन उनसी जुड़ी यादें आज भी जिंदा हैं।उनके निधन के छह हफ़्ते से भी कम समय बाद उनके पति अभिनेता पराग त्यागी ने उन्हें अपने करीब रखने का एक बेहद निजी तरीका ढूंढ निकाला है। पत्नी के प्यार में डूबे पराग ने अपने सीने पर उनकी तस्वीर का टैटू बनवा लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने शेफाली के फैंस को भावुक कर दिया है।


एक लोकप्रिय टैटू कलाकार द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में पराग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए, शांति से टैटू बनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेफाली की वही तस्वीर जो उनके घर में पहले से ही फ्रेम में लगी हुई थी, अब उनके दिल के पास हमेशा के लिए गुदवा ली गई है। श्रद्धांजलि देखकर प्रशंसक और शुभचिंतक भावुक हो गए और सोशल मीडिया पर शेफाली के लिए प्रार्थनाओं और पराग के समर्थन की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने कहा कि यह टैटू न केवल उनके दर्द को दर्शाता है, बल्कि उनकी स्मृति के प्रति उनके गहरे प्रेम और आजीवन प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

शेफाली के निधन के बाद से पराग अक्सर इंस्टाग्राम पर भावुक संदेश साझा करते रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें उनकी कितनी याद आती है। अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि के अलावा, उन्होंने शेफाली के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए भी खुद को समर्पित कर दिया है। 12 अगस्त को, उन्होंने 'शेफाली जरीवाला राइज़ फ़ाउंडेशन फ़ॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट' के शुभारंभ की घोषणा की, साथ ही जल्द ही YouTube पर एक पॉडकास्ट जारी करने की अपनी योजना की भी घोषणा की। दोनों ही पहल शेफाली के दिल के बहुत करीब थीं, और पराग का कहना है कि वह उनके नाम पर इन्हें आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ हैं।

