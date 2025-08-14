19 AUGTUESDAY2025 11:59:38 AM
Nari

इस दुनिया से जा चुकी शेफाली जरीवाला का अधूरा सपना हुआ पूरा, पति पराग ने किया बेहद महान काम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 14 Aug, 2025 04:01 PM
इस दुनिया से जा चुकी शेफाली जरीवाला का अधूरा सपना हुआ पूरा, पति पराग ने किया बेहद महान काम

नारी डेस्क: शेफाली जरीवाला की मौत के बाद  उनके पति पराग त्यागी एक गहरे खालीपन में जी रहे हैं। शेफाली को  27 जून, 2025 को अचानक हृदय गति रुकने से खो दिया। उनके निधन की खबर ने न केवल उनके प्रियजनों को बल्कि उनके प्रशंसकों को भी सदमे में डाल दिया। ऐसे में पराग अक्सर खुशी के क्षणों में अपनी पत्नी को याद करते हैं, सोशल मीडिया पर भावपूर्ण पोस्ट के माध्यम से उनकी याद को जीवित रखते हैं।


अब अभिनेता ने लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तीकरण के लिए समर्पित एक एनजीओ शुरू करके शेफाली जरीवाला के सपने का सम्मान किया है। पराग ने शेफाली के नाम पर एक एनजीओ शुरू करने की घोषणा की, जिससे उनका हमेशा से एक सपना पूरा हुआ। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने खुलासा किया कि यह एनजीओ उन कारणों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो शेफाली के दिल के करीब थे - बालिका शिक्षा और महिला। 


अपने कैप्शन में, पराग ने लिखा- "लड़कियों को शिक्षित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के परी के सपने की ओर पहला कदम। शेफाली जरीवाला राइज़ फ़ाउंडेशन की शुरुआत कर रहा हूं, और इसके समर्थन में एक यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/@PariAurSimbaKePapa लॉन्च कर रहा हूं, जहां मैं बहुत जल्द अपना पहला उत्पाद लेकर आ रहा हूं, जहां मैं हमारी खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि उस अंधेरी रात में असल में क्या हुआ था।" अपने कैप्शन में, पराग ने लिखा, "परी के लड़कियों को शिक्षित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के सपने की ओर पहला कदम। फाउंडेशन के साथ, वह एक YouTube चैनल भी लॉन्च करेंगे।

