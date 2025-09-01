पाकिस्तान में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 जवानों की मौत, हादसे का भयानक वीडियो वायरल

नारी डेस्क: पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान के चिलास इलाके में सोमवार 1 सितंबर 2025 को एक बड़ा और दुखद सैन्य हादसा हुआ। यहां पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और इलाके में घना धुआं फैल गया।
हादसे में 5 सैनिकों की मौत
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में हेलीकॉप्टर के दो पायलट और तीन क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो गई। सभी सैनिक एक नियमित सैन्य मिशन पर थे। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका।
तकनीकी खराबी बनी हादसे की मुख्य वजह
गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फराक ने बताया कि हादसे के पीछे तकनीकी खराबी का कारण माना जा रहा है। बताया गया कि हेलीकॉप्टर चिलास इलाके में लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी तकनीकी दिक्कत के कारण वह जमीन पर गिर गया।इस गंभीर हादसे की जांच के आदेश तुरंत दे दिए गए हैं। जांच के लिए एक संयुक्त टीम बनाई गई है जिसमें पुलिस और सैन्य अधिकारी शामिल हैं। यह टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित कर रही है। ब्लैक बॉक्स और अन्य तकनीकी उपकरणों की जांच से पता लगाया जाएगा कि क्रैश के पीछे असल वजह क्या थी।
विमान दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी पर चिंता
यह हादसा उस समय आया है जब दुनियाभर में विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। चाहे वो नागरिक विमान हों या सैन्य हेलीकॉप्टर, दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या ने सुरक्षा एजेंसियों को चिंतित कर दिया है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि एविएशन सिस्टम की बेहतर मॉनिटरिंग और रख-रखाव पर ज्यादा ध्यान देना बेहद जरूरी है।
हादसे का वायरल वीडियो
हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर गिरते और धमाका होते हुए दिख रहा है। इस वीडियो ने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है।
पाकिस्तानी सेना और स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि वे हर संभव मदद करेंगे। इस दुर्घटना की पूरी पड़ताल जारी है और जल्द ही जांच रिपोर्ट सामने आने की उम्मीद है।