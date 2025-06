पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की याद में बैसरन घाटी में बनेगा स्मारक

नारी डेस्क: जम्मू-कश्मीर सरकार ने 22 अप्रैल को पहलगाम के पास बैसरन में हुए भीषण आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों की याद में एक स्मारक बनाने का फैसला लिया है। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की। इस फैसले को राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और लोक निर्माण विभाग (PWD) को काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

22 अप्रैल को पहलगाम के लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। यह घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली थी और इससे कश्मीर की शांतिप्रिय छवि को भी नुकसान पहुंचा।

#WATCH | Pahalgam: J&K CM Omar Abdullah says, "... We have been saying since the beginning that we will make a memorial in Baisaran, Pahalgam in the memory of those 26 people. We will never forget it... This was decided in the cabinet meeting, which was held in Pahalgam a few… pic.twitter.com/mJP4DOvCng