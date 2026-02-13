19 FEBTHURSDAY2026 1:38:18 AM
Corona से भी खतरनाक है निपाह वायरस, इलाज के बाद ठीक होने के बाद भी मरीज की मौत

  • Updated: 13 Feb, 2026 01:15 PM
नारी डेस्क: दस साल में पहली बार वेस्ट बंगाल में  कनिपाह वायरस से इन्फेक्टेड नर्स की गुरुवार को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। इससे पहले, नेशनल सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल (NCDC) की रिपोर्ट के मुताबिक, वेस्ट बंगाल स्टेट ने दिसंबर 2025 से अब तक निपाह वायरस डिजीज के दो कन्फर्म केस रिपोर्ट किए थे। इन दो केस के कन्फर्म होने के बाद, इंडिया गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तुरंत कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ शुरू किया। तय प्रोटोकॉल के हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं।
 

कन्फर्म हुए मामलों से जुड़े कुल 196 कॉन्टैक्ट्स की पहचान की गई, उन्हें ट्रेस किया गया, मॉनिटर किया गया और टेस्ट किया गया। रिलीज़ में कहा गया है कि ट्रेस किए गए सभी कॉन्टैक्ट्स में कोई लक्षण नहीं पाए गए और निपाह वायरस बीमारी के लिए उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। स्थिति पर करीब से नज़र रखी जा रही है, और सभी ज़रूरी पब्लिक हेल्थ उपाय किए जा रहे हैं। मीडिया के कुछ हिस्सों में निपाह वायरस बीमारी (NiVD) के बारे में अंदाज़े वाले और गलत आंकड़े फैलाए जाने के जवाब में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनता और मीडिया को सलाह दी है कि वे ऑफिशियल सोर्स से मिली वेरिफाइड जानकारी पर ही भरोसा करें।
 

IMA कोचीन के पूर्व प्रेसिडेंट और केरल के रिसर्च सेल के कन्वीनर डॉ. राजीव जयदेवन ने सोमवार को चेतावनी दी कि निपाह वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैलता है और इससे गंभीर बीमारी हो सकती है, जिससे मौत की दर ज़्यादा होती है, उन्होंने इसे और फैलने से रोकने के लिए जल्दी पता लगाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इसके "शुरुआती लक्षण बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द हैं, लेकिन जिन लोगों को इसके बाद ब्रेन इन्फेक्शन होता है, उन्हें दौरे या मिर्गी, कन्फ्यूजन, पैरालिसिस हो सकता है या कोमा। इसके लक्षण दूसरे वायरस से होने वाले दूसरे तरह के ब्रेन इन्फेक्शन जैसे ही होते हैं। कभी-कभी निपाह का डायग्नोसिस इसलिए छूट सकता है क्योंकि इसका खास तौर पर टेस्ट नहीं किया जाता है। निपाह के साथ दिक्कत यह है कि यह एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में भी फैल सकता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पहले मरीज़ की पहचान की जाए जिसे यह इन्फेक्शन हुआ हो,।
 

