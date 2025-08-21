26 AUGTUESDAY2025 2:50:51 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 21 Aug, 2025 05:37 PM
नोरा फतेही की ये हैं 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें, उनके हुस्न और स्टाइल पर फिदा हो जाएंगे आप

नारी डेस्क:  नोरा फतेही अपनी खूबसूरती और जबरदस्त डांस मूव्स के लिए बॉलीवुड में खास पहचान रखती हैं। उन्होंने ‘दिलबर’, ‘साकी साकी’ जैसे सुपरहिट गानों से अपनी अलग छाप छोड़ी है। खूबसूरत होने के साथ-साथ उनका फैशन सेंस भी बहुत ही दमदार है, जिससे वे सोशल मीडिया पर युवा वर्ग की पहली पसंद बन चुकी हैं।

नोरा के 10 शानदार लुक्स

 ग्लैमरस ब्लैक लुक

नोरा ने ब्लैक आउटफिट पहना है जिस पर सिल्वर स्टोन वर्क है, जो उनके लुक को बहुत चमकदार बनाता है। ब्लैक स्टॉकिंग्स और हाई हील्स ने उनके स्टाइल में और भी निखार दिया है। खुले बाल और आत्मविश्वास भरा पोज़ उनके पूरे व्यक्तित्व को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं।

PunjabKesari

 हरे रंग की साड़ी में एलिगेंस

इस लुक में नोरा ने हल्के हरे रंग की साड़ी पहनी है, जिस पर रंग-बिरंगे फूलों की डिजाइन बनी हुई है। उनका फ्लोरल ब्लाउज़ और हल्का मेकअप इस लुक को ताज़ा और सरल बनाते हैं। खुले बाल और सिम्पल ज्वेलरी इस लुक को पूरा करते हैं।

मॉडर्न सिटी स्टाइल

नोरा ने पेस्टल शेड का लंबा कोट ब्लू डेनिम जींस और व्हाइट शर्ट के साथ पहना है। ब्राउन हैंडबैग और न्यूड मेकअप के साथ यह लुक स्मार्ट और ट्रेंडी लग रहा है। खुले बाल इस लुक को और भी कूल बनाते हैं।

PunjabKesari

 ट्रेडिशनल रॉयल लुक

नोरा ने रेड और बेज़ रंग का प्रिंटेड लहंगा पहना है, जिसे हैवी ज्वेलरी और माथापट्टी से सजाया गया है। लंबे गजरे के साथ उनका हेयरस्टाइल बहुत ही क्लासिक और पारंपरिक लग रहा है।

पावरफुल पैंट-सूट

इस लुक में नोरा ने बेज रंग का पैंट-सूट पहना है जो काफी स्टाइलिश और आत्मविश्वासी दिखता है। ब्राउन लूई वीटॉन बैग ने उनके लुक में लक्जरी का टच जोड़ा है। यह लुक सिंपल पर बहुत फैशनेबल है।

कैजुअल और कूल

नोरा ने व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ लाइट ब्लू हाई-वेस्ट जींस और डेनिम जैकेट पहनी है। न्यूड हील्स और ब्राउनिश-ऑरेंज बैग इस लुक को फ्रेश और आरामदायक बनाते हैं। उनके खुले बाल और नेचुरल मेकअप इस लुक को सिंपल और खूबसूरत बनाते हैं।

PunjabKesari

 ग्लैमरस गाउन लुक

यहां नोरा ने ब्लैक बॉडी-हगिंग गाउन पहना है जिसमें शाइनी स्टोनवर्क है। इस गाउन की शीयर डिटेलिंग और परफेक्ट फिट उनकी फिट फिगर को हाइलाइट कर रही है। खुले बाल और सटल मेकअप उनके लुक को बैलेंस करते हैं।

 रॉयल रेड लेदर कोट

नोरा ने डार्क रेड रंग का लेदर कोट ड्रेस पहना है, जिसमें गोल्डन बटन और ब्लैक-गोल्ड डिटेलिंग है। उनके खुले वेवी बाल और सटल मेकअप ने इस लुक को और भी परफेक्ट बनाया है। यह लुक बहुत हाई-फैशन और स्टाइलिश है।

क्लासी ट्रेंच आउटफिट

नोरा का यह ऑफ-शोल्डर ट्रेंच स्टाइल बेज आउटफिट उन्हें बेहद मॉडर्न और एलिगेंट दिखाता है। ब्लैक स्टॉकिंग्स और हाई हील्स से पूरा लुक पूरा हुआ है। गोल डिज़ाइन वाला बैग और मिनिमल ज्वेलरी इसे और भी सॉफिस्टिकेटेड बनाते हैं।

PunjabKesari

ड्रामैटिक ब्लू फर कोट

नोरा ने डार्क ब्लू रंग का फर डिटेल्ड कोट ड्रेस पहना है। इस लुक में ब्लैक स्टॉकिंग्स, सिल्वर डिटेल्ड हील्स और स्टेटमेंट रिंग ने उनके लुक को पूरी तरह से बैलेंस किया है। मिनिमल मेकअप के साथ यह लुक काफी रॉयल और आकर्षक लग रहा है।

नोरा की खूबसूरती और फैशन सेंस की वजह से उनकी सोशल मीडिया पर काफी फैन फॉलोइंग है। उनके हर लुक में एक अलग और नया अंदाज़ देखने को मिलता है, जो उन्हें आज के युवा वर्ग की सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी बनाता है।  

