Nari

ना मेकअप, ना महंगे प्रोडक्ट! रोज की सिर्फ 5 आदतें और पाएं चांद जैसी चमकती त्वचा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 31 Jul, 2025 12:59 PM
ना मेकअप, ना महंगे प्रोडक्ट! रोज की सिर्फ 5 आदतें और पाएं चांद जैसी चमकती त्वचा

 नारी डेस्क: हर कोई चाहता है बेदाग और निखरी त्वचा, लेकिन इसके लिए महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, पार्लर के ट्रीटमेंट या मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपनी डेली लाइफ में कुछ मामूली लेकिन असरदार आदतें शामिल कर लें, तो आपकी स्किन भी नेचुरली चमकने लगेगी। इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर हर्षा ने अपने एक वीडियो में कुछ बेहद आसान डेली रूटीन हैबिट्स के बारे में बताया है, जिनसे चेहरे की चमक बरकरार रह सकती है और स्किन हेल्दी बनती है। आइए जानते हैं वो 5 सिंपल लेकिन असरदार आदतें कौन-सी हैं:

 ऑयल पुलिंग – मुंह की सफाई से स्किन चमकदार

ऑयल पुलिंग का मतलब है कि आप एक चम्मच नारियल या तिल का तेल मुंह में डालकर 5-10 मिनट तक गरारे करें, और फिर उसे थूक दें। यह तरीका मुंह से हानिकारक बैक्टीरिया को बाहर निकालता है, जिससे वे पेट या आंतों तक नहीं पहुंचते। नतीजतन, शरीर डिटॉक्स होता है और स्किन पर भी इसका पॉजिटिव असर दिखता है। यह लसीका प्रणाली (Lymphatic Drainage) को भी बेहतर करता है।

PunjabKesari

 सुबह की हल्की धूप लें – विटामिन D से स्किन हेल्दी

हर दिन सुबह 7 से 9 बजे के बीच हल्की धूप में 10–15 मिनट जरूर बिताएं। यह धूप आपके शरीर को विटामिन D देती है, जो स्किन सेल्स को रिपेयर और रीजनरेट करने में मदद करता है। साथ ही यह हार्मोन को बैलेंस करता है और शरीर की सर्कैडियन रिद्म यानी प्राकृतिक घड़ी को भी दुरुस्त रखता है। इससे पिंपल्स, रैशेज जैसी स्किन समस्याओं से बचा जा सकता है।

रातभर बालों में तेल न लगाएं – स्किन पोर्स हो सकते हैं बंद

बहुत से लोग रात को बालों में तेल लगाकर सोते हैं, लेकिन यह आदत चेहरे की स्किन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तेल सिर से बहकर चेहरे पर आ जाता है, जिससे स्किन पोर्स बंद हो सकते हैं और एक्ने या पिंपल्स की समस्या शुरू हो सकती है। बेहतर है कि बालों में दिन में तेल लगाएं और कुछ घंटे बाद धो लें।

ये भी पढ़ें: World Lipstick Day 2025: क्या आप भी रोजाना लिपस्टिक लगाती हैं? लिपस्टिक लगाने से पहले पढ़िए ये ज़रूरी बातें

सिर्फ सूती तकिये का इस्तेमाल करें – स्किन को मिले खुली हवा

रात में जिस तकिए पर आप सोते हैं, उसका कपड़ा भी आपकी स्किन को प्रभावित करता है। सूती (cotton) तकिए हवा पास होने देते हैं और स्किन को सांस लेने का मौका मिलता है। सिल्क या सिंथेटिक तकियों की बजाय कॉटन तकिए का इस्तेमाल स्किन पर रगड़ और जलन कम करता है, जिससे स्किन हेल्दी बनी रहती है।

PunjabKesari

 नियमित एक्सरसाइज अंदर से चमकेगी त्वचा

रोजाना थोड़ी-सी एक्सरसाइज भी आपकी स्किन को चमकदार बना सकती है। जब आप वर्कआउट करते हैं, तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पसीने के ज़रिए टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इससे शरीर डिटॉक्स होता है, तनाव घटता है और हार्मोन संतुलन में रहते हैं। इन सबका सीधा असर चेहरे की चमक पर पड़ता है।

 चमकती और साफ़ त्वचा पाने के लिए आपको महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या मेकअप की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर बताई गई 5 आसान आदतों को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और कुछ ही हफ्तों में फर्क खुद देखें।

डिस्क्लेमर:यह जानकारी इंस्टाग्राम पर प्रकाशित वीडियो पर आधारित है। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले अपने स्किन स्पेशलिस्ट या डॉक्टर से सलाह जरूर लें।   

 

