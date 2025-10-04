04 OCTSATURDAY2025 10:33:14 AM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Oct, 2025 09:50 AM
क्या आपके पैरों में बाल नहीं हैं? हो सकती है ये बीमारी, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

नारी डेस्क: शरीर में बाल न होना कई लोगों को सौंदर्य की दृष्टि से पसंद आता है, लेकिन यह स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। खासकर पैरों में बाल न होना खराब ब्लड सर्कुलेशन (Poor Circulation) की ओर इशारा करता है। पैरों तक पर्याप्त रक्त न पहुंचने पर त्वचा और ऊतक प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए समय रहते डॉक्टर से जांच करवाना बेहद जरूरी है।

खराब ब्लड सर्कुलेशन के लक्षण

एक्सपर्ट के अनुसार सिर्फ ठंडे हाथ और पैर ही खराब ब्लड फ्लो के लक्षण नहीं हैं। जब शरीर में खून सही से नहीं पहुंचता, तो त्वचा में पोषण की कमी के कारण बाल झड़ने लगते हैं और त्वचा फीकी पड़ जाती है। पैरों में बाल न होना या बाल झड़ना, यह साफ संकेत है कि पैरों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच रहा।

PunjabKesari

पैरों में बाल न होना और इसके खतरे

पैरों में बाल न होना सिर्फ सौंदर्य का मामला नहीं है। प्रोफेसर एल्यून डेविस (वैस्कुलर सर्जन, इम्पीरियल कॉलेज लंदन) बताते हैं कि पुरुषों में यह अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, खासकर ‘सॉक लाइन’ के पास। अगर पैरों तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच रहा है, तो यह नब्ज और टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। समय पर लक्षणों को समझकर इलाज न किया जाए तो टिश्यू मर सकते हैं और गंभीर मामलों में अंग कटाने तक की नौबत आ सकती है।

PunjabKesari

गंभीर दिक्कतें और अलर्ट

लंबे समय तक ठीक न होने वाले घाव, जो दो हफ्ते में भरते नहीं, अक्सर खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत होते हैं। ये घाव खासकर घुटनों और पैरों के बीच की त्वचा पर बनते हैं, जिससे दर्द, खुजली और सूजन की समस्या हो सकती है। कई बार घाव ठीक न होने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। एनएचएस के अनुसार हेल्दी मील, संतुलित वजन और नियमित व्यायाम से अल्सर के बार-बार होने से बचा जा सकता है।

अन्य संभावित समस्याएं

खराब ब्लड फ्लो से सिर्फ पैरों तक ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर में समस्या हो सकती है। पेट दर्द, दस्त और मल में खून आना जैसी परेशानियाँ भी इस स्थिति से जुड़ी हो सकती हैं। इसलिए पैरों में बाल न होने या बार-बार घाव होने पर इसे हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख रिसर्च स्टडी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी नई गतिविधि, व्यायाम या उपचार को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।  

