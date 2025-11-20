02 DECTUESDAY2025 8:32:19 PM
Nari

Neeta Ambani की TOP 5 Expensive Jewellery, पूरी दुनिया में इसके चर्चे, कीमत तो पूछो ही ना..

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 20 Nov, 2025 03:04 PM
Neeta Ambani की TOP 5 Expensive Jewellery, पूरी दुनिया में इसके चर्चे, कीमत तो पूछो ही ना..

नारी डेस्क:  नीता अंबानी सिर्फ अपने स्टाइल और ग्रेस के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लग्ज़री जूलरी कलेक्शन के लिए भी दुनिया भर में मशहूर हैं। चाहे कोई बड़ा फैमिली फंक्शन हो या इंटरनेशनल इवेंट, नीता अंबानी हमेशा ऐसी जूलरी पहनती हैं जिसकी कीमत सुनते ही लोग दंग रह जाते हैं। उनकी जूलरी सिर्फ महंगी नहीं होती, बल्कि इतिहास, कला और दुर्लभ रत्नों का अद्भुत संगम होती है। आइए देखते हैं नीता अंबानी की Top 5 सबसे कीमती जूलरी, जिनके चर्चे आज भी पूरी दुनिया में होते हैं।

 ₹500 करोड़ का पन्ना-हीरा हार 3 साल में बना, मुगल काल की झलक

नीता अंबानी के गहनों में सबसे खास है यह ₹500 करोड़ का पन्ना और हीरों से बना हार। इसे बनाने में पूरे 3 साल लगे। इसमें 860 कैरेट से भी ज्यादा वजन वाले दो विशाल पन्ने लगे हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे दुर्लभ पन्नों में गिना जाता है। हार में 52 कैरेट के हीरे भी जड़े हैं, जो इसे मुगल काल की शाही झलक देते हैं।
ये हार सिर्फ जूलरी नहीं, बल्कि एक ‘राजसी विरासत’ है।

 ₹200 करोड़ का 200 साल पुराना शाही पेंडेंट

नीता अंबानी का यह पेंडेंट इतिहास और खूबसूरती का बेहतरीन मेल है। लगभग 200 साल पुराना यह पेंडेंट एक शाही विरासत माना जाता है। इसमें माणिक, पन्ने, हीरे और मोती जड़े हुए हैं। इसकी कीमत करीब ₹200 करोड़ बताई जाती है। इसे पहनकर नीता अंबानी हर बार ऐसा प्रभाव छोड़ती हैं जैसे कोई महारानी शाही दरबार में प्रवेश कर रही हो।

 ₹58 करोड़ की दिल आकार की हीरे की अंगूठी

नीता अंबानी की फाइन जूलरी कलेक्शन में यह अंगूठी सबसे रोमांटिक और ग्लैमरस है। इसका दिल के आकार वाला हीरा दुर्लभ और असाधारण चमक वाला है। इसकी कीमत करीब ₹58 करोड़ मानी जाती है। यह रिंग इतनी चमकदार है कि जहां भी नीता अंबानी जाती हैं, कैमरे खुद-ब-खुद इसी पर फोकस हो जाते हैं।

मुगल काल का ₹200 करोड़ का बाजूबंद

नीता अंबानी का यह बाजूबंद एक ऐंटीक मास्टरपीस है। कहा जाता है कि इसे मुगल काल में बनी प्राचीन तकनीक से तैयार किया गया था। इसमें बेहद दुर्लभ हीरे जड़े हुए हैं। इसकी कीमत लगभग ₹200 करोड़ आंकी गई है। ये बाजूबंद नीता अंबानी के शाही लुक को एक अलग ही भव्यता देता है।

‘Mirror of Paradise’ दुनिया की सबसे दुर्लभ हीरे की अंगूठियों में से एक

यह अंगूठी नीता अंबानी की पसंद का एक और नायाब उदाहरण है। इसमें ‘मिरर ऑफ पैराडाइज’ नाम का बेहद दुर्लभ हीरा लगा है। इस हीरे की कटिंग, रंग और क्लैरिटी इसे दुनिया की सबसे अनूठी अंगूठियों में शामिल करती है। इसकी कीमत लाखों डॉलर में है। ऐसी अंगूठी दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है।

नीता अंबानी की जूलरी सिर्फ गहने नहीं शान, इतिहास, कला और बेमिसाल खूबसूरती का संगम है। उनकी हर जूलरी पीस अपने आप में अनोखी और कीमती है, और यही वजह है कि उनकी फैशन स्टाइल दुनिया भर में चर्चा का विषय रहती है।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it