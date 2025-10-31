31 OCTFRIDAY2025 9:59:24 PM
Nari

भारत का इकलौता नवाब जिसने महल में ही बनवा लिया था  113 करोड़ रुपये का प्राइवेट रेलवे स्‍टेशन

  Edited By vasudha,
  Updated: 31 Oct, 2025 05:14 PM
भारत का इकलौता नवाब जिसने महल में ही बनवा लिया था  113 करोड़ रुपये का प्राइवेट रेलवे स्‍टेशन

नारी डेस्क: रामपुर के नवाब हामिद अली खान अपनी आलीशान जीवनशैली और अनोखे शौकों के लिए जाने जाते थे। उनके इन्हीं शौकों का एक अद्भुत उदाहरण है कि उन्होंने अपने महल (Rampur Palace) के अंदर ही एक निजी रेलवे स्टेशन  बनवाया था, जिसकी आज की कीमत करीब 113 करोड़ रुपये आंकी जाती है। आइए जानें इस अनोखे स्टेशन और ट्रेन की कहानी 

PunjabKesari
महल के अंदर बना रेलवे स्टेशन

 नवाब हामिद अली खान ने अपने निजी उपयोग के लिए महल के परिसर में ही स्टेशन बनवाया था। यह स्टेशन बिल्कुल असली रेलवे स्टेशन की तरह था -प्लेटफ़ॉर्म, सिग्नल, और ट्रैक सब कुछ मौजूद था। स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि नवाब और उनके मेहमान सीधे महल से ट्रेन में चढ़ सकें। नवाब ने करीब 40 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछवाई थी जो रामपुर के बाहरी इलाकों तक जाती थी। यह लाइन सिर्फ राजघराने के उपयोग के लिए थी - यानी आम जनता को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं थी।

PunjabKesari
शाही ट्रेन

नवाब के पास अपनी चार डिब्बों वाली शाही ट्रेन थी। इस ट्रेन में शानदार सोफे, परदे, कालीन, डाइनिंग रूम और बेडरूम बने थे। अंदर की सजावट में सोना, चांदी और बारीक लकड़ी का काम था। यह ट्रेन नवाब की  शाही सवारीथी, जो वे शिकार या यात्रा के लिए इस्तेमाल करते थे। स्टेशन, ट्रैक और ट्रेन - तीनों में उस दौर का बेहतरीन इंजीनियरिंग और लक्ज़री का नमूना था। यह भारत के इतिहास में किसी राजघराने द्वारा बनाया गया सबसे महंगा निजी रेलवे स्टेशन माना जाता है।

PunjabKesari
ऐतिहासिक महत्व

विभाजन के बाद, नवाब ने लोगों को सुरक्षित प्रवास में मदद करने के लिए भी अपनी ट्रेन का इस्तेमाल किया था। नवाब हामिद अली खान के निधन के बाद, निजी रेलवे स्टेशन का संचालन कम होने लगा। उनके उत्तराधिकारी, नवाब रजा अली खान, उसी भव्यता को बरकरार रखने में असमर्थ रहे, संपत्ति विवाद के चलते नवाब स्टेशन अब खंडहर बन गया है और बोगियों को जंग लग गई है।  नवाब हामिद अली खान (शासनकाल 1930–1966) कला, संगीत और स्थापत्य प्रेमी थे।उनका यह रेलवे स्टेशन आज भी रामपुर की शाही विरासत (Royal Heritage) का प्रतीक है।
 

X

