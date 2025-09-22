नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली में मीट बैन होने पर मचा बवाल

नारी डेस्क : शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इन नौ दिनों को बेहद पवित्र माना जाता है। परंपरा के अनुसार इस अवधि में मांसाहार से परहेज किया जाता है। इसी बीच दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों और नॉनवेज खाने की बिक्री पर रोक लगाने की मांग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। पहले ही दिन से इस मुद्दे पर राजनीति और विवाद गर्मा गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से।

बीजेपी (BJP) विधायकों की चिट्ठी

बीजेपी के दो विधायक जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह और शकूरबस्ती से कर्नल सिंह ने नवरात्रि के दौरान नॉनवेज पर रोक लगाने की मांग की है। दोनों ने रेस्त्रां, होटल और मीट की दुकानों को पत्र लिखकर कहा कि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नवरात्रि चल रही है, ऐसे में लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए नॉनवेज की बिक्री रोक दी जाए।

दोनों विधायकों ने कहा

नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए क्योंकि इस समय लोगों की आस्था जुड़ी होती है। मैं खुद मार्केट में जाकर दुकानदारों से अपील करूंगा कि नॉनवेज न बेचें। वहीं, कर्नल सिंह ने मैकडोनाल्ड्स, डोमिनोज, केएफसी जैसी बड़ी फूड चेन को भी चिट्ठी लिखी और कहा “जब हमारे प्रधानमंत्री नौ दिन जल तक ग्रहण नहीं करते, तो रेस्त्रां मालिकों को भी हमारी आस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। मैंने सभी से निवेदन किया है कि नवरात्रि में नॉनवेज न परोसें।”

दिल्ली में बीजेपी सरकार तो चलाने में नाकाम है मगर उनके विधायक दूसरों पर अपनी आस्था थोपना चाहते हैं. विधायक करनैल सिंह जी द्वारा मीट और मुर्गा को बैन करने की मांग करना एक राजनीतिक स्टंट मात्र है.उनको चैलेंज है!पहले सभी फाइव स्टार होटल में नॉनवेज बंद करवा कर दिखाएं. pic.twitter.com/ijcpT26j6J — Dr. Shoaib Jamai (@shoaibJamei) September 21, 2025

AIMIM का पलटवार

AIMIM नेता शोएब जमई ने बीजेपी विधायकों की इस मांग को “राजनीतिक स्टंट” बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा।“दिल्ली में सरकार चलाने में नाकाम बीजेपी, अब अपनी आस्था दूसरों पर थोपना चाहती है। अगर हिम्मत है तो पहले सभी फाइव स्टार होटलों में नॉनवेज बंद करवाकर दिखाएं।”

पहले भी उठ चुकी है मीट बैन की मांग

यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में मीट बैन को लेकर आवाज उठी हो। तरविंदर सिंह मारवाह इससे पहले शिव कांवड़ यात्रा के दौरान भी मीट और शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग कर चुके हैं और खुद मैदान में उतरकर दुकानों का शटर डाउन करवा चुके हैं।

इंदौर में गरबा को लेकर चेतावनी

इंदौर में विहिप (विश्व हिंदू परिषद) ने साफ कहा है कि नवरात्रि पंडालों में गैर-हिंदुओं का प्रवेश नहीं होगा। विहिप नेता संतोष शर्मा ने यह भी मांग की है कि नवरात्रि के नौ दिनों तक पूरे शहर में मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहें।

हरियाणा में पहले से लागू है मीट बैन

हरियाणा के पलवल जिले में पहले ही आदेश जारी कर दिया गया है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी। प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा “नवरात्रि के दौरान शहर में मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। जो नियम तोड़ेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। भविष्य में मीट मार्केट को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा।”

बवाल अभी जारी

दिल्ली में मीट बैन पर यह विवाद बढ़ता जा रहा है। एक ओर धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर रोक लगाने की मांग हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीति से जोड़कर विरोध भी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।