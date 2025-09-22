नवरात्रि में जलाना हो अखंड ज्योत, तो जान लें इसके नियम, तभी मिलेगी मां दुर्गा की कृपा

नारी डेस्क : शारदीय नवरात्रि 2025 का शुभ पर्व 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार मां दुर्गा अपने भक्तों पर पूरे 10 दिनों तक कृपा बरसाएंगी। इन दिनों में घर-घर में देवी मां की पूजा, व्रत और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान एक खास परंपरा होती है अखंड ज्योत जलाना।

क्यों जलाई जाती है अखंड ज्योत?

हिंदू धर्म में मान्यता है कि दीपक के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। इसलिए नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए घरों और मंदिरों में अखंड ज्योत जलाई जाती है। अखंड ज्योत का अर्थ है ऐसा दीपक जो पूरे नवरात्रि के दिनों में लगातार जलता रहे और कभी बुझने न पाए। इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आई रुकावटें दूर होने लगती हैं। माना जाता है कि जो भक्त पूरे नौ दिन अखंड ज्योत जलाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं।

अखंड ज्योत जलाने के मुख्य नियम

अखंड दीप जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी पूजा का पूर्ण फल मिलता है।

दीपक की स्थापना: दीपक के नीचे जौ, गेहूं या चावल की एक छोटी ढेरी बनाएं। फिर उसी पर दीपक को स्थापित करें।

दीपक की दिशा और प्रकार: अगर दीपक घी से जल रहा है तो उसे दाईं ओर रखें। अगर दीपक तेल से जल रहा है तो उसे बाईं ओर रखें।

ध्यान रखें कि दीपक बुझने न पाए: पूरे 9-10 दिन तक दीपक जलता रहना चाहिए। समय-समय पर उसमें घी या तेल डालते रहें ताकि ज्योत अखंड बनी रहे।

बाती बनाने का सही तरीका

अखंड ज्योत के लिए साधारण बाती की जगह कलावे से बनी बाती का उपयोग करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए लगभग 1 मीटर लंबा कलावा लें। कलावे के धागे के दोनों सिरों को मिलाकर उन्हें हल्के हाथों से घुमाते हुए मोटी और मजबूत बाती तैयार करें। तैयार बाती को हमेशा हुक वाले दीपक में लगाएं ताकि दीपक सुरक्षित रहे और ज्योत पूरे नौ दिनों तक लगातार जलती रहे।

खास बातें जो ध्यान रखें

अखंड ज्योत हमेशा पूजा स्थल या घर के साफ-सुथरे स्थान पर ही जलाएं।

दीपक को हवा, पंखे या एसी से बचाकर रखें ताकि वह बुझ न जाए।

घर के सभी सदस्य बारी-बारी से दीपक का ध्यान रखें और घी/तेल डालते रहें।

अखंड ज्योत केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि में इसे जलाने से घर का वातावरण पवित्र हो जाता है और माता रानी की कृपा से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं।