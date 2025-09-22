22 SEPMONDAY2025 3:53:25 PM
केले के छिलके का कमाल: दांतों से लेकर स्किन तक मिलेंगे हैरान कर देने वाले फायदे

  • Updated: 22 Sep, 2025 12:40 PM
नारी डेस्क : केले का छिलका सिर्फ कूड़ेदान में फेंकने की चीज नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक नैचुरल हेल्थ और ब्यूटी ट्रीटमेंट का काम कर सकता है। केला वैसे तो हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह तुरंत एनर्जी देता है, शरीर को ताकतवर बनाता है और खासतौर पर वर्कआउट करने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले का छिलका भी उतना ही फायदेमंद है? इसे फेंकने की बजाय अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कई तरह की स्किन और हेल्थ प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं।

दांतों को बनाता है चमकदार

अगर आपके दांत पीले हो गए हैं और आप उन्हें सफेद बनाना चाहते हैं तो केला आपका नैचुरल टूथ व्हाइटनर बन सकता है। रोजाना केले के छिलके के अंदरूनी हिस्से को अपने दांतों पर रगड़ें। कुछ ही दिनों में आपके दांतों की पीली परत साफ हो जाएगी और मुस्कान और भी खूबसूरत नजर आएगी।

कॉर्न्स (Corns) से राहत

कई लोग पैरों या हाथों में कॉर्न्स की समस्या से परेशान रहते हैं। केले का छिलका इस समस्या में कारगर उपाय है। रात को सोने से पहले केले के छिलके को कॉर्न्स पर लगाकर टेप से चिपका लें और मोज़े पहन लें। इसे रातभर लगा रहने दें। रोज ऐसा करने से धीरे-धीरे कॉर्न्स मुलायम होकर खत्म हो जाएंगे और त्वचा भी स्मूद हो जाएगी।

कील-मुंहासों का इलाज

अगर आपका चेहरा मुंहासों से परेशान है तो केले का छिलका आपके लिए नैचुरल ट्रीटमेंट साबित हो सकता है। छिलके के सफेद भाग को रोजाना मुंहासों पर लगाएं और हल्के हाथ से मसाज करें। कुछ ही दिनों में सूजन और लालपन कम हो जाएगा और मुंहासे धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगे।

आंखों के काले घेरे होंगे दूर

केले के छिलके का इस्तेमाल डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। छिलके को आंखों के नीचे लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करने से काले घेरे धीरे-धीरे हल्के हो जाएंगे और आंखों के आसपास की स्किन ब्राइट दिखने लगेगी।

त्वचा को बनाता है सॉफ्ट

केले के छिलके में मौजूद नैचुरल ऑयल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को पोषण देते हैं और ड्राई स्किन को हाइड्रेटेड बनाते हैं। इसका नियमित इस्तेमाल आपकी स्किन को मुलायम और ग्लोइंग बना सकता है।

केले के छिलके का सही और सुरक्षित इस्तेमाल करने के टिप्स

हमेशा ताजा छिलका लें: पुराने या सड़े हुए केले के छिलके न इस्तेमाल करें। ताज़ा और साफ केले का छिलका ही यूज करें।

चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करें: सबसे पहले छिलका हाथ की कलाई या कान के पीछे 10 मिनट लगाकर देखें। अगर खुजली, लालिमा या जलन हो तो चेहरे पर न लगाएं।

चेहरा साफ करके लगाएं: लगाने से पहले स्किन को हल्के फेसवॉश से साफ करें ताकि धूल-मिट्टी और ऑयल हट जाए।

ज्यादा देर न छोड़ें: चेहरे या आंखों के नीचे 15-20 मिनट से ज्यादा न रखें। ज्यादा देर रखने से स्किन ड्राई हो सकती है।

साफ पानी से धोएं: इस्तेमाल के बाद गुनगुने पानी से अच्छी तरह चेहरा या प्रभावित जगह धो लें।

रात में लगाना बेहतर: अगर आप मुहांसे, कॉर्न्स या डार्क सर्कल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो रात में लगाएं ताकि असर जल्दी दिखे।

मॉइस्चराइजर लगाएं: धोने के बाद हल्का मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे।


 

