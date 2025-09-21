क्या खाती हैं रेखा जो 70 साल की उम्र में भी दिखती है खूबसूरत? जानिएं पूरे दिन की डाइट प्लान

नारी डेस्क : रेखा बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और एवरग्रीन एक्ट्रेस मानी जाती हैं। 70 साल की उम्र में भी उनकी स्किन ग्लो करती है और उनकी फिटनेस देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। रेखा न सिर्फ अपनी एक्टिंग और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपने अनुशासन (discipline) के लिए भी मशहूर हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर रेखा क्या खाती हैं, जिससे वह उम्र को मात देकर इतनी फिट और खूबसूरत दिखती हैं।

सादा और हेल्दी घर का बना खाना

रेखा की फिटनेस और खूबसूरती का पहला राज है उनका सिंपल और बैलेंस्ड डाइट प्लान। वह हमेशा घर का बना ताजा और हल्का खाना खाती हैं। उनकी थाली में हरी सब्जियां, दालें, दही और ताजे सलाद जरूर शामिल होते हैं। रेखा ओवरईटिंग से बचती हैं और छोटे-छोटे हिस्सों में दिनभर में कई बार खाना खाती हैं। उनका मानना है कि सिंपल और न्यूट्रिशियस फूड ही हेल्दी बॉडी, एनर्जी और ग्लोइंग स्किन का असली सीक्रेट है।

पानी और जूस से रहती हैं हाइड्रेटेड (Hydrated)

रेखा मानती हैं कि हाइड्रेशन ही ब्यूटी का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। वह दिनभर में लगभग 10-12 गिलास पानी पीती हैं और ताज़ा फलों का जूस लेना उनकी आदत है। इस सही हाइड्रेशन की वजह से उनकी स्किन हमेशा ग्लो करती है, ड्राईनेस नहीं होती और चेहरा हेल्दी व फ्रेश दिखता है।

मेवे और फलों से पाती हैं एनर्जी

रेखा अपनी एनर्जी और यंग लुक बनाए रखने के लिए रोजाना ड्राई फ्रूट्स और ताजे फलों का सेवन करती हैं। बादाम, अखरोट जैसे मेवे उनके फेवरेट हैं। वह प्रोसेस्ड शुगर से दूर रहती हैं और मिठास के लिए फलों पर भरोसा करती हैं। इस हेल्दी आदत से उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है और उनकी स्किन नैचुरली हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है।

जंक फूड और ऑयली खाने से दूरी

रेखा का मानना है कि हेल्दी रहने के लिए सिर्फ़ अच्छा खाना ही नहीं, बल्कि गलत खाने से बचना भी जरूरी है। यही वजह है कि वह जंक फूड, ऑयली स्नैक्स और मिठाइयों से दूरी बनाए रखती हैं। इस आदत से उनका वजन कंट्रोल में रहता है, एनर्जी लेवल सही रहता है और उनका शुगर लेवल भी बैलेंस्ड रहता है।

समय पर डिनर करना है उनका रूल

रेखा का सबसे पॉपुलर डाइट सीक्रेट उनका टाइमली डिनर है। वह हर दिन शाम 7 बजे तक डिनर कर लेती हैं और कोशिश करती हैं कि डिनर हल्का हो ताकि डाइजेशन आसान रहे। देर रात कुछ भी खाने से वह पूरी तरह बचती हैं। यही आदत उनकी फिटनेस और स्लिम फिगर का बड़ा राज़ है।

डेली रूटीन में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन

रेखा सिर्फ डाइट नहीं, बल्कि पूरे लाइफस्टाइल में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करती हैं। उनकी दिनचर्या में योग, मेडिटेशन और नियमित वर्कआउट जरूर शामिल होता है। वह पर्याप्त नींद लेती हैं और मानसिक शांति को अपनी प्राथमिकता मानती हैं। यही बैलेंस उनकी खूबसूरती और फिटनेस को बरकरार रखता है।

रेखा की खूबसूरती का राज महंगे प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि सिंपल डाइट, हाइड्रेशन, सही टाइमिंग और स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल है। अगर हम भी उनकी तरह रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों पर ध्यान दें, तो उम्र बढ़ने के बावजूद हेल्दी और ग्लोइंग रह सकते हैं।

